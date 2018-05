Il clamoroso retroscena su Ferguson | “ecco le prime parole dopo il coma”

Calciomercato Napoli - clamoroso retroscena su Reina - svelato il futuro di Albiol e Callejon : Calciomercato Napoli – Il Napoli è impegnato nella stagione di Serie A, l’obiettivo della squadra azzurra è quella di continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte dell’agente Manuel Garcia Quillon a Radio Crc, ecco quanto riferito dall’emittente partenopea: “Ci ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Il clamoroso retroscena dopo Inter-Juve : Orsato e Valeri “premiati” con la convocazione ai Mondiali di Russia 2018! : Se il calcio fosse un mondo meritocratico, oggi gli arbitri dello scandalo Inter-Juventus sarebbero puniti in modo severo per aver compromesso la partita decisiva del campionato, gettando ombre sull’intera stagione. Un arbitraggio a senso unico che ha condizionato la gara consentendo alla Juventus di ribaltare il risultato nel finale perché era ancora in 11 uomini mentre i suoi calciatori (sicuramente Pjanic, probabilmente anche Cuadrado e ...

Polveriera Juve - clamoroso retroscena sulla rissa nello spogliatoio : Buffon combina un altro pasticcio e smaschera lo “stile” bianconero : Tensione altissima in casa Juventus dopo il k.o. rimediato domenica sera allo Stadium contro il Napoli: i bianconeri dopo l’eliminazione in Champions League sono sempre più nervosi e adesso temono di concludere la stagione senza vittorie visto il Campionato ancora in bilico a 4 giornate dalla fine e la Coppa Italia tutta da conquistare nella finale contro il Milan. Per un ambiente, una società e una tifoseria per cui “vincere è ...

Governo - il retroscena : 'Il quarto schema' e il clamoroso sfogo dentro il Pd. Chi può essere premier : Governo M5s-Lega, Governo M5s-Pd, Governo del presidente. A oggi, in attesa del mandato esplorativo che il presidente Sergio Mattarella affiderà a Roberto Fico , sembrano queste le carte sul tavolo al ...

La Corrida - retroscena pesante. A pochi giorni dal debutto (con un successo clamoroso) - inizia a circolare una “certa” voce sulla trasmissione di Carlo Conti. Quel che si è saputo su quel “dilettante”… Ahia! : Sabato 13 aprile è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Corrida. Erano 7 anni che il programma per essere stato condotto da Corrado, mancava dagli schermi. L’ultima volta lo avevamo visto su Canale 5 e al timone c’era Flavio Insinna. Ma gli ascolti furono piuttosto deludenti per Mediaset. E così il programma fu chiuso e non se ne parlò mai più. Fino a qualche tempo fa quando Carlo Conti ha deciso di rispolverare il programma – ...

Morte Astori - il clamoroso retroscena di Sabatini : “Davide ce l’aveva con me” : Morte Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, la Fiorentina ha avuto la forza di reagire, una serie di risultati utili incredibili per la squadra di Pioli. Nel frattempo Walter Sabatini svela un clamoroso retroscena a Il Romanista: “quando seppe che lo voleva la Roma – spiega – non ebbe dubbi e la cosa si concluse in un attimo. Era felicissimo quel giorno, tra l’altro avrebbe ritrovato il suo amico e compagno ...

Corea del Nord - un clamoroso retroscena che riguarda l'Unione Europea Video : Kim Jong-un incontrera' il presidente sudCoreano Moon Jae-in il prossimo 27 aprile. Il bilaterale tra le due Coree si terra' a Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi e sara' in assoluto il terzo vertice interCoreano della Storia dalla fine della Guerra di Corea nel 1953. La conferma arriva dal governo della Corea del Sud, dopo l'incontro di alcuni alti funzionari di Seoul con i colleghi di Pyongyang: la delegazione del ...

Dzeko - Il bosniaco ha detto no al Real Madrid e Chelsea per restare a Roma : il retroscena è clamoroso : La trattativa più calda del mercato di gennaio ha interessato la Roma. La società giallorossa si era ormai abituata all’idea di perdere Edin Dzeko, il suo principale punto di riferimento offensivo, corteggiato dal Chelsea di Antonio Conte. Negli ultimi giorni di mercato però, la trattativa che sembrava ormai solo una formalità è saltata e Dzeko è rimasto a Roma. Stando a quanto si legge su Marca però, anche un’altra squadra aveva provato a ...

Higuain shock : “ho pensato di smettere” - il clamoroso retroscena dell’attaccante della Juventus : L’Argentina, il Mondiale, la Juve, Paulo Dybala, ma anche il Real Madrid e una carriera piena di gol, trofei, ma anche delusioni e critiche ingenerose. Gonzalo Higuain parla di tutto a Manchester, dove la sua nazionale venerdi’ sera affrontera’ l’Italia in un’amichevole di lusso che solo per l’Albiceleste sara’ di preparazione ai Mondiali di Russia. Per il “Pipita” si tratta di un ritorno in ...

Genoa - il clamoroso retroscena di Perinetti su Davide Astori : Il Genoa è reduce dalla beffa contro il Milan, adesso si prepara per la gara contro il Napoli ma si pensa anche al futuro. Giorgio Perinetti e tutto il Genoa puntano forte su Giuseppe Rossi, ecco le dichiarazioni a margine di un evento legato al torneo di Viareggio, parla dell’ex Fiorentina: “ha trovato poco spazio fino ad adesso perche’ purtroppo le sue condizioni fisiche non sono mai state ottimali, ha avuto una serie di ...

Mattarella - il retroscena clamoroso : governo dei giudici - tre candidati premier : Dal 'governo del presidente' al 'governo dei giudici', il passo è molto breve. L'ipotesi di un esecutivo 'tutti dentro' non è più così lontana, visto che di fronte a Sergio Mattarella si presenta uno ...

Isola dei famosi - 'Daniele Bossari lascia in anticipo' : il clamoroso retroscena - cos'è successo in diretta lunedì sera : Un addio anticipato. L'ipotesi, che gira su web e social, sarebbe un altro , ultimo?, colpo di grazia per l' Isola dei famosi nell'edizione più tribolata di sempre, tra ritiri, scandalo-droga e ...

Matteo Renzi - il clamoroso retroscena del fedelissimo : 'Quando si muove Mattarella...'. Pd e Di Maio - le trame : 'Sai com'è, quando si muove il Quirinale...'. È il senatore Renziano Michele Anzaldi a confidare ad Augusto Minzolini l'asse che si sta saldando in Parlamento con la benedizione del presidente della ...