Il Capitano Maria | anticipazioni puntata lunedì 14 maggio 2018 | continuano le indagini

Il Capitano Maria - i dirigenti scolastici contro la fiction : "La figura del preside è diseducativa e lesiva" : Scena: i Carabinieri, capeggiati dal loro Capitano, riescono ad entrare in una scuola in cui è stata nascosta una bomba. L'esplosivo è comandato a distanza, e non c'è modo di disinnescarlo. Serve, quindi, effettuare un'evacuazione senza che i terroristi lo scoprano e facciano esplodere l'ordigno prima del previsto. La soluzione c'è: dei sotterranei in disuso da tempo che, però, porterebbero in salvo alunni e docenti. Durante ...

Il Capitano Maria più spericolata di Star Wars : Accidenti, a questo capitano Maria gliene ne capitano di tutti i colori, più che a Rey, l'ultima eroina di Star Wars. Proprio la protagonista della saga stellare che ha sonoramente battuto lunedì sera.

Il Capitano Maria è il vero risveglio della forza : Il Capitano Maria vince per ko. La nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada ha sbancato l’auditel del lunedì sera con 7.032.000

Il Capitano Maria quante puntate sono e quando finisce? : In questo speciale troverete informazioni importanti sulla fiction Il capitano Maria: quante puntate sono e quando finirà in primis, ma anche tanto altro come curiosità sul personaggio principale, Maria Guerra, interpretata da Vanessa Incontrada. L'attrice spagnola sta conquistando sempre più il pubblico con le sue interpretazioni e poi c'è un affetto nei suoi confronti che va avanti da anni e che si sta solamente consolidando nel tempo; ora ...

Il Capitano Maria - fiction/ Ascolti tv : boom per Vanessa Incontrada. Anticipazioni seconda puntata 14 maggio : Il capitano Maria, Anticipazioni del 14 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Ascolti boom per Vanessa Incontrada incollando più di sette milioni davanti ai teleschermi.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:06:00 GMT)

Ascolti TV | Lunedì 7 maggio 2018. Esordio boom per Il Capitano Maria (7 mln – 28.5%) - Star Wars fermo all’8.3%. La7 al 4.6% nelle 24 ore : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria – in onda dalle 21.30 alle 23.24 – ha conquistato 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – in onda dalle 21.41 alle 0.19 – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Attacco al Potere ha interessato 1.343.000 spettatori pari al 5.5% di ...

Anticipazioni Il Capitano Maria seconda e terza puntata : il segreto shock Video : Ha debuttato in prime time su Raiuno la nuova fiction [Video] Il capitano Maria con protagonista la bellissima Vanessa Incontrada che a quanto pare ha subito conquistato l'interesse del pubblico. In queste ore infatti la prima puntata è stata molto apprezzata dal pubblico social che sta seguendo e commentando questo primo episodio sui social network. Nuovo successo per Vanessa Incontrada ne Il capitano Maria Insomma anche questa volta ...

IL Capitano Maria - FICTION/ Anticipazioni seconda puntata 14 maggio 2018 : indagini su Annagreta : La FICTION Il CAPITANO MARIA torna con la seconda puntata lunedì 14 maggio 2018. Le prime Anticipazioni dicono che Guerra comincerà a indagare su Annagreta(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:39:00 GMT)

Camilla Diana ne Il Capitano Maria è Annagreca Zara - info sul personaggio : Camilla Diana è nel cast de Il Capitano Maria, nel ruolo di Annagreca Zara. Una ragazza ombrosa e schiva che nasconde un segreto e con una forte passione per le nuove tecnologie. Il suo personaggio è infatti alla guida di una comunità di hacker della Puglia e di tanti ragazzi perduti. Ne Il Capitano Maria, Camilla Diana e la sua Annagreca Zara rimarranno in qualche modo attratte dalla figlia della protagonista, che deciderà di accogliere nel suo ...