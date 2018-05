Ida Platano e Riccardo Guarnieri Uomini e Donne | pronti a lasciare il programma insieme?

Uomini e Donne - Ida Platano : "Le mie amiche mi dicono che Riccardo non fa per me" : Ida Platano è una delle protagoniste delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. La 36enne proveniente da Brescia, di origini siciliane, infatti, è protagonista di un lunghissimo tira e molla con Riccardo Guarnieri, 39enne proveniente da Taranto. Il rapporto tra Ida e Riccardo, infatti, è in una fase di stallo a causa di un episodio che il Cavaliere non riesce a ...

Uomini e donne : Ida Platano e RICCARDO GUARNIERI hanno lasciato il programma? : Continuano le registrazioni del trono over di Uomini e donne; grazie al blog Isa e Chia, scopriamo insieme quali sono le ultime novità provenienti dallo studio di Maria De Filippi (risalenti a mercoledì 2 maggio 2018). Come prima cosa, si è discusso della situazione sentimentale tra Gemma Galgani e il cinquantasettenne Marco: nonostante alcuni giorni passati insieme a Cecina, la dama ha tenuto a precisare di non aver trascorso delle notti di ...

Riccardo Guarnieri : ecco cosa penso di Ida Platano! : Riccardo Guarnieri, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne rivela in un’intervista che cosa ne pensa di Ida Platano. Una rivelazione sconcertante e che ribalta la situazione a suo favore. Scopriamo le parole del tarantino! Uomini e Donne Magazine: Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano Riccardo Guarnieri, approdato a Uomini e Donne Over, ha nascosto sempre il suo passato misterioso. Come sapete a svelare l’arcano è ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Ida Platano vince una sfida : Ida Platano vince una nuova sfida nel Trono Over di Uomini e Donne L’ultimo appuntamento della settimana a Uomini e Donne verterà nuovamente sul Trono Over. Le vicende sentimentali tormentate e ingarbugliate di dame e cavalieri continuano a occupare tre delle cinque puntate del dating show di Maria De Filippi. Oggi in studio si tornerà a parlare di Giorgio Manetti, ma ci sarà spazio molto probabilmente anche per una sfida tutta al ...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne - continua il tira e molla : chi farà il primo passo? : Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: “Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!”, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Riccardo Guarnieri e Ida Platano/ Uomini e Donne - “è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!” : Riccardo Guarnieri, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si confessa: “Ida Platano è il mio pensiero fisso ma ho perso la fiducia!”, ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:53:00 GMT)

Gianni Sperti attratto da Ida Platano? : Lo strano comportamento di Gianni Sperti nei confronti di Ida Platano ha fatto pensare che sia interessato alla bella dama. L’opinionista pare sia attratto dalla dama bresciana e le sue parole sembrano una vera e propria conferma. Ma vediamo cosa è successo! Dopo l’ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri, Ida Platano non ce la fa più e stanca di tutto annuncia di voler lasciare la trasmissione. Gianni Sperti la ...

Uomini e Donne - Riccardo chiude con Ida Platano : sfiorata la rissa con Sossio Video : Un tira e molla che sembra destinato a chiudersi definitivamente. Dopo il bacio e l’abbraccio dell’ultima puntata #Ida Platano ha spiegato che c’è stato un nuovo passo indietro da parte di Riccardo Maria Guarnieri [Video]. “Dovevamo andare a cena insieme ma non è successo”. Il pugliese ha spiegato la situazione: che si litiga su alcune situazioni da chiarire. Dall’altra parte la trentasettenne ha replicato che non si riesce ad andare avanti e ...

Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati? Ultima speranza per i fan (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono lasciati dopo l'Ultima puntata? C'è un'altra speranza per i fan(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne - il caos nel parterre : "Vicino a lui non sono più la stessa" : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:15:00 GMT)

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ Uomini e Donne - lui offende Sossio Aruta e scatta quasi la rissa! : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:25:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : nuove discussioni al trono over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere continuano a discutere nello studio di Canale 5. Arriverà il lieto fine per loro?(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e Donne - Ida Platano : "Riccardo Guarnieri? Cerco un guerriero" : Ida Platano, protagonista, assieme a Riccardo Guarnieri, di un segmento molto infuocato del trono over, ha rilasciato una lunga intervista ad 'Uomini e Donne magazine' raccontando, come è nato l'interesse per il cavaliere che, per diverso tempo, ha lottato faccia a faccia con Sossio Aruta: All'inizio non mi piaceva così tanto. Appena arrivata ho iniziato la conoscenza sia di Sossio che di Riccardo. Poi ho deciso di approfondire il rapporto solo ...

Uomini e Donne/ Ida Platano pronta a chiudere con Riccardo? "Non mi sento più me stessa con lui" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è destinata a finire? La dama allarma con le ultime dichiarazioni(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:05:00 GMT)