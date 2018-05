I vescovi siciliani ai mafiosi | Convertitevi o lasciate la Chiesa

ilgiornale

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sono passati venticinque anni dal giorno in cui papa Giovanni Paolo II gridò dalla Valle dei Templi di Agrigento il suo "no" alle mafie e ai, quell'invito alla conversione che arrivò nel maggio del 1983, a pochi mesi dall'uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e un anno dopo che lalocale aveva scritto un documento sull'emergenza mafiosa che parlava di almeno 200 morti."Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può l"uomo, qualsiasi uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio", diceva allora Giovanni Paolo II. Ed è altrettanto forte il messaggio che arriva oggi dai"Il messaggio centrale di questo documento che è l'invito alla conversione, a cambiare vita e mentalità. Vogliamo con questa lettera prolungare l'eco dell'appello pronunciato da San Giovanni Paolo II", dice ...