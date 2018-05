I taxi volanti di Uber saranno realtà entro il 2023

Uber conferma - taxi volanti per tutti a partire da 2023 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Rivoluzione Uber - ecco la gamma completa dei taxi volanti" : ... sviluppato e certificato quasi 50 modelli di aeromobili, consegnando oltre 8.000 velivoli in 100 Paesi, , il Pipistrel, produttore del primo aereo elettrico al mondo approvato dalla FAA, l'Alpha ...

Nel 2020 i primi taxi volanti : siglato accordo Uber-NASA : Uber ha siglato un accordo con la NASA per sviluppare dei modelli che simulino un servizio di trasporto aereo in città: l’intesa, lo Space Act Agreement, stabilisce che l’azienda fornirà all’agenzia spaziale statunitense i dati e i dettagli dei suoi progetti per un servizio di taxi aereo, che verranno usati dagli scienziati per simulare dei voli nella zona di Dallas-Fort Worth. L’azienda ha stretto ulteriori accordi con ...

Così Uber vuole rendere i taxi volanti una realtà : “Non credo che le chiameremo macchine volanti”, ha spiegato Jeff Holden, chief product officer di Uber, durante la conferenza Elevate di Los Angeles, con la quale il colosso del ride-sharing ha presentato i suoi progetti per rendere i taxi del cielo una realtà nel giro di cinque anni. D’altra parte, i velivoli con i quali (secondo i piani di Uber) ci sposteremo all’interno delle città ricordano molto poco le flying car dell’immaginario ...

Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti : Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti Continua a leggere L'articolo Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti proviene da NewsGo.

Quando arriveranno i taxi volanti? : Nel nostro immaginario collettivo, l’idea stessa di futuro è legata alle auto volanti. Basta pensare a quelle che compaiono in Blade Runner, in Nathan Never o anche solo nei Jetsons. Purtroppo, il futuro immaginato non sempre corrisponde alle conquiste ottenute: “Volevamo le auto volanti, invece abbiamo avuto i 140 caratteri”, chiosava Peter Thiel già nel 2011, dando voce alla diffusa delusione. Le cose, però, stanno per cambiare e gli ...