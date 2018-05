I rischi per la Serie A dopo la sentenza su MediaPro

Iran - fine degli accordi sul nucleare : i rischi economici per l'Italia : Il nostro Paese, nell'Unione, è il primo partner commerciale di Teheran, e a rischio ci sono commesse per miliardi di euro

Bmw richiama 312 mila auto in Uk - rischio perdita potenza motore : Roma, 9 mag. , askanews, La casa automobilistica tedesca BMW ha annunciato che richiamerà 312 mila vetture nel Regno Unito a causa del pericolo di improvvide perdite di potenza del motore. Lo ha ...

Così l’Italia rischia di perdere commesse e scambi economici : «L’accordo con l’Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare», commenta amaro l’ormai ex premier Paolo Gentiloni su Twitter. La coincidenza temporale fra i due fatti - la decisione di Trump e il vuoto politico in Italia - sarà oggetto di malizie. È vero, l’Italia non è l’unico Paese che ci perderà...

Brasile - infortunio al ginocchio per Dani Alves : rischia di saltare il Mondiale : Non solo la gioia per la vittoria della Coppa di Francia, per Dani Alves la serata della finale contro il Les Herbiers è stata anche una serata di paura. Il brasiliano, infatti, nella gara al Saint-...

Perché l'Italia rischia tantissimo se riforma o cancella la Legge Fornero : La riforma delle pensioni introdotta dalla Legge Fornero-Monti? I populisti la vogliono cancellare, tutti la vogliono riformare ma in realtà è intoccabile: non solo per i

Dazi e Iva - per Bankitalia e Istat aumentano rischi di ribasso della crescita : Soprattutto i Dazi, ma anche l'aumento dell'Iva, potrebbe rallentare la crescita italiana. A dirlo nelle audizioni sul Def presso le Commissioni speciali di Camera e Senato, sono l'Istat e la Banca d'Italia. Il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, parla di "segnali di decelerazione che prospettano uno scenario di minore intensità della crescita". Il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, confermando le stime sul ...

CF : residui di glifosato in alimenti - nessun rischio per la salute : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

COLONY - Una missione rischiosa e un puzzle per Broussard : Ben ritrovati con l'anteprima del secondo episodio della terza stagione di COLONY, in arrivo questa sera su USA Network. L'episodio si intitola "puzzle Man", una parola che si identifica con l'unico personaggio principale di cui non conosciamo bene la sorte, Broussard. Finalmente scopriremo che fine ha fatto il solitario ribelle in questi sei mesi, oltre che capire la prossima mossa dei Bowman.ARTICOLI CORRELATI: COLONY - Recensione 3x01 ...

Così l’Italia rischia di perdere commesse e scambi economici : «L’accordo con l’Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare», commenta amaro l’ormai ex premier Paolo Gentiloni su Twitter. La coincidenza temporale fra i due fatti - la decisione di Trump e il vuoto politico in Italia - sarà oggetto di malizie. È vero, l’Italia non è l’unico Paese che ci perderà...

Def : Padoan - dazi rischio più significativo per crescita : Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def di fronte alle Commissioni Speciali di Camera e Senato. Tensioni commerciali a livello internazionale avrebbero ...

Def : Padoan - dazi rischio più significativo per crescita : Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def di fronte alle Commissioni Speciali di Camera e Senato. Tensioni commerciali a livello internazionale avrebbero ...

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Amici 2018 eliminati sabato 13 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 13 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Def : al via l'iter - col rischio 'crescita' per incertezza politica : Aumento dell'Iva, deficit, conti pubblici e ripresa economica, i temi al centro delle audizioni davanti alle Commissioni speciali riunite a Montecitorio -