I giovani azzurri prendono la mira

Taicang : progressi per i giovani azzurri della 10km

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : gli azzurri ai raggi X. giovani e veterani a caccia della promozione : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali di Prima Divisione. A Budapest, a partire da domenica 22 aprile, gli azzurri andranno a caccia della promozione e del ritorno nella Top Division, quella che assegna il titolo iridato. Non sarà un’impresa facile, ma la Nazionale di Cleyton Beddoes ha ben impressionato nelle uscite amichevoli in preparazione ed ha le carte in regola per giocarsela. In attesa degli ultimi tagli diamo uno ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : Italbaby vista Tokyo. I giovani azzurri già protagonisti agli Europei? : “Potrebbe essere mia figlia!” Più di un atleta a bordo vasca ha pronunciato questa frase sabato pomeriggio quando si è reso conto che sul podio dei 50 rana era salita Benedetta Pilato, classe 2005, 13 anni ancora da compiere. Benedetta avrà tempo per crescere e dimostrare quanto vale, nel frattempo però quelli della Generazione Z (i nati dal 1999 in poi) scalpitano. Nel mirino, sulla carta, c’è Tokyo 2020 ma in realtà qualcuno ...

Scherma - Mondiali Cadetti e giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Azzurri. Di Biagio : "Ripartiamo con entusiasmo dai giovani" : Il ct: "Chi ama l'Italia sa che deve avere pazienza". Buffon: "Le critiche? Chi le ha scritte si ricrederà"