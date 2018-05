I 60 anni de «La donna che visse due volte» in 30 curiosità

Il nubifragio si abbatte sul Sannio : donna colpita da fulmine in casa : Un violento nubifragio ha colpito nuovamente Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco...

Maltempo - fulmine su una casa nel Sannio : donna ustionata : Grande paura nel Sannio a causa del Maltempo: un incendio è infatti divampato in un’abitazione colpita da un fulmine. La proprietaria è rimasta lievemente ustionata nel tentativo di spegnere le fiamme. E’ successo nel primo pomeriggio a San Marco dei Cavoti, nel Beneventano, colpito da un violento temporale, con grandine, vento e pioggia incessante. Il fulmine, seguito da un fragoroso boato ha colpito una casa in via Principessa ...

Si veste da donna e violenta un ragazzino di 14 anni : “Sesso orale mentre il complice guarda” : Javoris Phillip si sarebbe vestito da donna insieme ad un suo amico per poi proporsi ad un adolescente. Quando questo è fuggito, i due l'hanno inseguito, picchiato e violentato. Ora l'uomo deve ora rispondere di accuse molto gravi.--Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver adescato un 14enne anni per poi violentarlo sessualmente quando l'adolescente ha tentato di scappare. Javoris Quentin Phillips deve rispondere di rapimento e condotta ...

Pantigliate. Donna sposata accoltella l’amante di 14 anni più piccolo : Dramma nel Milanese. Protagonista una Donna sposata che ha accoltellato alla schiena un ragazzo di soli 26 anni. E’ successo

Milano - litiga con l'amante 26enne e lo accoltella : arrestata donna di 40 anni : Ha accoltellato il giovane amante con un coltello da cucina alla schiena. Una quarantenne di Pantigliate, centro in provincia di Milano, è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri per lesioni ...

L'idraulico non le fa la ricevuta fiscale - la donna di 75 anni chiude lo chiude a chiave in cave : L'idraulico non le fa la ricevuta e lei lo chiude in casa. E' accaduto ieri sera a Chieri , Torino, dove un'anziana di 75 anni è stata denunciata per sequestro di persona ed esercizio arbitrario delle ...

Il cadavere di una donna e di una bimba di cinque anni affiorano dal mare al largo di Terracina : Una mamma e sua figlia, una bambina piccola, abbracciate strette in un unico salvagente. Sono affiorate così, senza vita, sul tratto di mare antistante Terracina i due corpi, uno poco distante dall'...

Cattolica - donna di 32 anni travolta e uccisa da un treno : La donna è stata investita da un convoglio all'altezza della stazione ferroviaria di Cattolica.Continua a leggere

Magdalena Skipper è la nuova direttrice di Nature - la prima donna a ricoprire questo incarico in 149 anni di esistenza della rivista : La genetista Magdalena Skipper è la nuova direttrice della rivista scientifica Nature, la prima donna a ricoprire questo incarico nei 149 anni di storia della pubblicazione, una delle più importanti al mondo. Skipper era stata finora responsabile di Nature Communications, The post Magdalena Skipper è la nuova direttrice di Nature, la prima donna a ricoprire questo incarico in 149 anni di esistenza della rivista appeared first on Il Post.

Incidente mortale a Torino - donna di 51 anni travolta da un autocarro : Incidente mortale questa mattina in via Cossa, nei pressi del parco della Pellerina, a Torino. Vittima una cittadina di nazionalità filippina di 51 anni morta dopo essere stata investita da un autocarro...

Milano - donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo : “Io - via dopo 33 anni” : Milano, donna ammalata di tumore licenziata dal Piccolo Cottolengo: “Io, via dopo 33 anni” Non ci sta e alza la voce la 53enne ausiliaria socio-assistenziale che, nonostante la malattia, è stata ritenuta idonea a proseguire il lavoro seppure con qualche restrizione: “Vengo messa alla porta da un’istituzione che si dice religiosa” dice. Continua a leggere

Milano - donna di 55 anni mette ko il giovane rapinatore con una testata : Bersaglio sbagliato per lo scippatore che ha tentato una rapina in pieno giorno dopo aver puntato una donna che sembrava un bersaglio facile. Sembrava. Un 29enne marocchino , che aveva seguito fin ...