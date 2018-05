Huawei Y3 2018 è ufficiale | ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese

Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware maggio 2018 aspettando Android Oreo : Huawei P9 Plus riceve un nuovo aggiornamento firmware per le patch di sicurezza di maggio 2018, ovviamente non è ancora Android Oreo che però arriverà.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Plus No Brand (non acquistato tramite operatore telefonico) che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware con patch maggio 2018 e situazione ...

Huawei P8 Lite 2017 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile 2018 : Huawei P8 Lite 2017 riceve un nuovo aggiornamento di sistema. Android Oreo? No, ma le patch di sicurezza di aprile 2018. L'articolo Huawei P8 Lite 2017 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite è già tempo di prezzo sottocosto su un volantino : l’offerta di maggio 2018 : Arriva il primo prezzo sottocosto per il nuovo Huawei P20 Lite che ha debuttato in Italia da circa un mese: ecco i dettagli l’offerta a inizio maggio 2018 in un volantino.Segnaliamo a tutti coloro che sono interessanti ad acquistare uno smartphone recente come l’Huawei P20 Lite, che a partire da oggi 3 maggio 2018 e fino al 12 dello stesso mese il dispositivo è disponibile al prezzo sottocosto di 289 euro presso i negozi ...

Huawei Y6 2018 disponibile in Italia : il prezzo di listino : Arriva in Italia il nuovo Huawei Y6 2018, lo smartphone ufficializzato lo scorso mese con sistema operativo Android Oreo e sblocco con volto: il prezzo di listino.Annunciato a metà aprile 2018, il nuovo Huawei Y6 2018 da oggi 3 maggio 2018 è disponibile all’acquisto in Italia tramite la classica grande distribuzione organizzata.Huawei Y6 2018 disponibile alla vendita in Italia: ecco il prezzo di listino e dove acquistarlo da subitoInfatti ...

Huawei P8 Lite 2017 a prezzo sottocosto in tanti volantini di maggio 2018 : Da maggio 2018 molti volantini nazionali di vari rivenditori della GDO italiana propongono l’Huawei P8 Lite 2017 in offerta a prezzo sottocosto: ecco dove e quando.Se state cercando uno smartphone android che è aggiornabile pure ad Android Oreo, e avete un budget di spesa inferiore ai 150 euro vi segnaliamo che nei prossimi giorni troverete in offerta l’Huawei P8 Lite 2017.Huawei P8 Lite 2017 torna a prezzo sottocosto nella prima ...

Huawei Y7 Prime 2018 caratteristiche unboxing : Vediamo da vicino il nuovo Huawei Y7 Prime con un unboxing dettagliato che ci farà scoprire tutte le funzioni e il design del nuovo cellulare Android. L'ultimo smartphone Huawei della serie Y

Huawei Y5 2018 - Y6 2018 e Y7 2018 sono i nuovi entry level Huawei a partire da 119 euro : Huawei presenta la nuova gamma di smartphone di fascia base, composta dai modelli Y5, Y6 e Y7, con prezzi che partono da 119 euro. L'articolo Huawei Y5 2018, Y6 2018 e Y7 2018 sono i nuovi entry level Huawei a partire da 119 euro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite si aggiorna : ecco il nuovo firmware di metà aprile 2018 : Huawei Mate 10 Lite inizia a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento firmware tramite modalità OTA a metà aprile 2018: ecco le principali novità.Se possedete un Huawei Mate 10 Lite vi segnaliamo che da poche ore in Italia è disponibile un nuovo aggiornamento firmware con seriale RNE-L21C432B134, basato sempre su Android Nougat 7.0 e interfaccia Emotion 5.1.Huawei Mate 10 Lite nuovo aggiornamento firmware: ecco le novitàSi tratta di un ...

Huawei Y6 (2018) è ufficiale con Android Oreo e sblocco del volto : Huawei Y6 (2018) è stato ufficializzato oggi e si presenta con un display in formato 18:9, Android Oreo 8.0 e sblocco del volto: ecco il prezzo di listino.Nel parco prodotti di Huawei si aggiunge nella fascia economica il nuovo Y6 (2018) che farà inizialmente il suo debutto ufficiale in Asia e in Russia nei prossimi giorni.Huawei Y6 (2018) non è certo un dispositivo che brilla dal punto di vista hardware, ma sarà sicuramente capace di soddisfare ...

Huawei pensa in grande per le vendite della serie P20 : obiettivo 20 milioni nel 2018 : Il CEO di Huawei Yu Chengdong ha in mente numeri piuttosto grossi per quanto riguarda le vendite del 2018 della famiglia Huawei P20. Nella cornice di Shanghai Richard Yu comunica parla delle mire dell'azienda e di come intende muoversi prossimamente accennando peraltro a una svolta tecnologica in dirittura d'arrivo relativa al software. L'articolo Huawei pensa in grande per le vendite della serie P20: obiettivo 20 milioni nel 2018 proviene da ...

Huawei Y6 (2018) ufficiale : un entry-level come tanti - ma grosso come pochi : La famiglia Y di Huawei si allarga ancora e oggi dà il benvenuto a Huawei Y6 (2018), un nuovo smartphone di fascia entry-level pronto a lanciarsi nella mischia con un prezzo molto competitivo. L'articolo Huawei Y6 (2018) ufficiale: un entry-level come tanti, ma grosso come pochi proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 : Lo smartphone di Huawei aderente al progetto Android Go arriverà e farà parte della serie "Y" 2018. Nel corso dell'ultima edizione del MWC di Barcellona, Huawei aveva confermato di essere al lavoro su uno smartphone Android Go. Arriva adesso un'ulteriore conferma da parte di un dirigente Huawei, secondo il quale il device arriverà a maggio. L'articolo Lo smartphone Android Go di Huawei arriverà con la serie Y 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto : a meno di 200 euro da metà aprile 2018 : Huawei P10 Lite sarà disponibile a prezzo sottocosto a partire dalla metà di aprile 2018: ecco quanto costerà in nel noto volantino nazionale di Carrefour.Segnaliamo a tutti coloro che hanno un budget di spesa non particolarmente elevato, intorno ai 200 euro, che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) potranno acquistare a prezzo sottocosto l’Huawei P10 Lite.Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto: ecco le condizioni del ...

Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2018 : le novità : Huawei P9 Lite sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento firmware: ecco le novità di inizio aprile 2018 per questo smartphone.Se possedete un Huawei P9 Lite vi segnaliamo che l’azienda cinese nelle ultime ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per i dispositivi venduti in Italia.Più nello specifico stiamo parlando del nuovo firmware seriale VNS-L31C432B407 destinata alla Build B407 del P9 Lite.Continue reading ...