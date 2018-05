HTC U12 Plus sarà costoso e avrà uno schermo da 6 pollici | secondo Roland Quandt

Presentazione HTC U12+ il 23 maggio : quel che finora sappiamo sul top di gamma : Il prossimo top di gamma del brand taiwanese dovrebbe chiamarsi HTC U12+, ed essere presentato il 23 maggio. Ci ha pensato l'azienda a divulgarne la notizia, attraverso i più disparati canali social di cui è firmataria. L'immagine di sfondo raffigura una serie di componenti interne, probabilmente l'insieme dell'hardware di cui il dispositivo andrà a comporsi. La cosa però non dovrà trarvi in inganno, visto il monito che compare immediatamente ...

Sono trapelate in rete le Prime quattro presunte foto scattate da HTC U12 Plus, prossimo top di gamma della casa di Taiwan!

Trapelate in rete foto e scheda tecnica di HTC U12 e U12 Plus : Prime foto e caratteristiche di HTC U12 e U12 Plus: Sarà questo il riscatto di HTC? O ancora un buco nell’acqua? U12 sarà il prossimo top di gamma di HTC: foto e scheda tecnica HTC U12 e U12+ (U12 Plus) sono quasi pronti per il debutto. Il nuovo top di gamma di HTC, previsto per […]

HTC U12 Plus è apparso in Rete di un paio di immagini che dovrebbero mostrarci l'aspetto del device e svelarci alcune delle sue presunte caratteristiche

A tutta HTC U12 : dagli USA il primo ragguaglio sulla scheda tecnica : Raccogliamo oggi nuovi dettagli sulla scheda tecnica di HTC U12, il prossimo top di gamma del brand taiwanese. Le indicazioni arrivano dall'Open Development del gestore americano Verizon, utili quindi a tracciare un primo importante ragguaglio sulle specifiche hardware che potrebbero comporre il quadro delle caratteristiche del futuro portabandiera, da prendere comunque con le pinze in quanto non direttamente confermate (le informazioni di cui ...

HTC U12 (o HTC U12 Plus) avrebbe fatto capolino sul sito ufficiale di Verizon, uno dei principali operatori statunitensi: ecco le caratteristiche tecniche e le informazioni fornite dalla pagina.

Xiaomi Mi 6X e Mi 7 - LG V40 e K11 - Huawei Y3 - Y5 Prime e Y6 - HTC U12+ - quanta carne al fuoco : Scopriamo le ultime indiscrezioni su Xiaomi Mi6X e Mi 7, ancora in ritardo, LG V40 e LG K10+ 2018 con uno sguardo ai nuovi entry level di Huawei della gamma Y. L'articolo Xiaomi Mi 6X e Mi 7, LG V40 e K11, Huawei Y3, Y5 Prime e Y6, HTC U12+, quanta carne al fuoco proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo nuove indiscrezioni relative a HTC U12+, il nuovo top di gamma del produttore taiwanese, che potrebbe costare 799 euro, meno di alcuni dei suoi diretti competitor.

Questi potrebbero essere specifiche e prezzi di HTC U12 Plus, il prossimo smartphone top di gamma della casa taiwanese in arrivo probabilmente a maggio, uno dei pochi dispositivi di quest'anno che non dovrebbe avere il notch.

HTC U12+, il nuovo top di gamma della compagnia taiwanese, è protagonista di una serie di possibili immagini e render che ci anticipano il suo possibile aspetto.

In attesa della loro presentazione ufficiale, i Meizu 15 e 15 Plus sono apparsi in Rete in alcune immagini rigorosamente leaked.

Stando a quanto rivelato da Evan Blass, alias evleaks, con un messaggio su Twitter, HTC avrebbe deciso di dotare HTC U12 Life di un notch sopra il display

HTC U12 Plus dovrebbe essere l'unico top di gamma commercializzato da HTC durante quest'anno e potrebbe debuttare nei primi giorni di maggio: la notizia arriva da una fonte definita affidabile.

Scopriamo HTC U12+ tramite Nuovi render, basati su quello mostrato qualche giorno fa da Evan Blass, che ci mostrano come potrebbero essere le colorazioni Liquid Glass del nuovo flagship.