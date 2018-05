Houston in finale di conference trascinata da Chris Paul

Nba playoff - Golden State in finale a Ovest con Houston : 4-1 a New Orleans : Houston-Golden State, la finale di conference che tutti aspettavano, è servita. I Warriors si guadagnano l'ultimo atto dell'Ovest chiudendo i conti sul 4-1 contro New Orleans.: in gara-5, vinta 113-...

NBA Playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

NBA Playoff 2018 - Houston-Utah 112-102 : Chris Paul si prende la finale di conference : Houston Rockets-Utah Jazz 112-102 Dopo 13 anni di duro lavoro, finalmente è arrivato anche per Chris Paul il momento di confrontarsi con un palcoscenico importante come una finale di conference. Un ...

Basket - playoff Nba : Golden State e Houston a un passo dalla finale di Conference : NEW YORK - Golden State e Houston si aggiudicano gara-4 e si portano in vantaggio 3-1 nelle rispettive serie di semifinali play-off della Western Conference Nba contro New Orleans e Utah, potendo ...

LeBron travolgente - Cavs in semifinale. Houston ok in gara1 : Roma, 30 apr. , askanews, Cleveland si salva a gara7. LeBron James si mette la squadra sulle spalle e i Cavs superano gli Indiana Pacers 105-101 in trasferta staccando il biglietto per le semifinali ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

Houston in semifinale : Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente del match che i Thunder hanno riaperto con i Jazz, mentre Cleveland e Toronto si portano al match point. Questi i ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...