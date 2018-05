Hawaii | lo spirito di Aloha | le comunità si riuniscono per sostenersi durante la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Giovedì notte, quando sono arrivati i primi ordini di evacuazione, i residenti della suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna, hanno avuto pochi minuti per lasciare le loro case a causa delle eruzioni del vulcano Kilauea che finora hanno distrutto quasi 40 strutture. 6 giorni dopo, queste persone sono ancora poste sotto ordini di evacuazione. Ma la vita deve andare avanti: hanno bisogno di andare a lavoro, a scuola, i più piccoli hanno bisogno di assistenza e tutti hanno bisogno di mangiare. Il distretto di Puna ha creato una nuova organizzazione comunitaria per contribuire ad aiutare i residenti più colpiti. Il gruppo è costituito da un esercito di volontari, che si occupano di tutto, a partire dalla fornitura di tre pasti caldi al giorno fino alla donazione di beni. Hanno anche creato un centro per i membri dellain modo che siano aggiornati sulle ultime novità ...