Hawaii | l’eruzione del vulcano Kilauea vista dallo spazio

(Di mercoledì 9 maggio 2018) I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alleil 3 maggio scorso. Due immagini scattatenella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato del, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Ilsta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato l’evacuazione di circa 10.000 persone. Nella prima foto del satellite Terra, i segni in giallo indicano le fessure che si erano formate nei giorni precedenti al 6 maggio e i conseguenti flussi di lava. Le aree in rosso, invece, indicano la vegetazione presente sulla Grande Isola, mentre le aree scure e grigie rappresentano le vecchie colate laviche. Credits: NASA/METI/AIST/Japan Space Systems, and U.S./Japan ASTER Science Team In questa seconda ...