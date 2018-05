Hawaii | eruzione del vulcano Kilauea | precipitazioni in arrivo | cresce il pericolo delle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Mentre le previsioni annunciano pioggia sull’area del distretto di Puna per i prossimi giorni, con le eruzioni delin corso nella suddivisione di Leilani Estates aumenta ilpiogge acide alle. Molti sono i residenti che, già psicologicamente provati dalla paura di perdere tutto, ora iniziano a temere anche gli effettisipiogge acide. Ma che cosa sono le piogge acide? Quando il magma si avvicina alla superficie, i vulcani emettono diossido di zolfo che, a sua volta, può dare origine allo smog vulcanico. Per smog vulcanico si intende l’inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni, in questo caso, del. Il meteorologo Steven Businger, dell’Università, ha spiegato che “ogni volta che si forma una nube di smog vulcanico, se piove, si hanno piogge acide”. Businger ha continuato dicendo che quando lo smog ...