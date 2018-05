“Ha fumato cose proibite” GF | lo scandalo Ecco il video che testimonia il fattaccio

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Con il 51% dei voti Aida l’eliminata della quarta puntata è Aida Nizar. Un colpo di scena vero e proprio: per quanto odiata dagli altri concorrenti, Aida sembrava molto amata dal pubblico. Sembrava, appunto, perché è stata proprio la spagnola a dover lasciare la casa. Forse non se lo aspettava neanche lei di uscire e infatti quando arriva in studio è calma e pacata, non sembra neanche lei. Malgioglio prima la attacca, poi, però, sembra tranquillizzarsi e la invita persino al suo prossimo. Cosa altro è successo nella quarta puntata? Nella casa ha fatto il suo ingresso il Ken Umano Rodgrido Alves. La D’Urso, però, precisa che Rodrigo non sarà un vero e proprio concorrente ma resterà nella casa per qualche giorno. Ovviamente non si poteva non parlare delle vicende amorose tra Matteo e Alessia (che coinvolgono in un certo modo anche Paola Di Benedetto e Francesco Monte). Nessuno dei ...