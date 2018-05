“Ha confessato” Il “tradimento” di Ilaria D’Amico che non piacerà a Gigi Buffon

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Un momento sicuramente delicato, questo, nella vita di uno dei calciatori più famosi d’Italia,, storico capitano della Juventus e della Nazionale ormai davvero a un passo dall’appendere definitivamente i guantoni al chiodo dopo una carriera lunghissima e ricca di successi, su tutti l’indimenticabile Mondiale del 2006 sotto la guida di Marcello Lippi. Quella attualmente in corso sarà infatti l’ultima stagione per il numero uno dei numeri uni, che ha deciso di fare un passo indietro e mettere la parola fine a un’avventura stupenda. Non prima, però, di aver onorato al meglio il finale di una stagione che promette ancora tanto: lo scudetto, innanzitutto, l’ennesimo di una lista infinita ormai praticamente scontato dopo un duello emozionante con il Napoli di Maurizio Sarri. E la Coppa Italia, che vede la squadra di Massimiliano Allegri ...