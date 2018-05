“Ha avuto un ictus!” Cinema sotto choc | paura per il regista Era attesissimo al

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018)nel mondo del. La notizia è trapelata solamente nelle ultime ore, a poche ore dal via del Festival di Cannes dove avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportano diversi media ilsarebbe stato colpito da ictus e tutt’ora sarebbe ricoverato in un ospedale londinese. Americano naturalizzato britannico,di «L’esercito delle 12 scimmi», «e delirio a Las Vegas», «Monty Phython e il Sacro Graal» e «Monty Python – Il senso della vita», e anche di «Parnassus», Terry Gilliam ha 77 anni ed è uno dei grandi vecchi delmondiale. Ilnon sarebbe grave ma non andrà al Festival per motivi precauzionali. Per domani è attesa la decisione del tribunale di Parigi che deve esprimersi sulla richiesta del produttore di «L’uomo che uccise Don Chisciotte», il film che dovrebbe essere presentato a Cannes, è già ...