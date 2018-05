Guerra finita tra Taylor Swift e Katy Perry col debutto del Reputation Tour | vera pace o

L'abbraccio tra le due Coree "Nuova era - la Guerra è finita" : New York Il mondo ha dovuto attendere 65 anni prima di vedere messa la parola fine ad uno dei conflitti più complicati del secondo dopoguerra, figlio della logica di spartizione del mondo decisa a Yalta. La fine della guerra tra le due Coree potrebbe arrivare presto, entro il 2018, in base all'intesa raggiunta durante lo storico incontro tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e ...

"Una nuova storia comincia ora - dal punto di partenza della storia e dell'era di pace". Per Kim le due Coree non devono "ripetere il passato", quando sono state "incapaci di mantenere i loro accordi". Prevista la firma di un trattato di pace entro il 2018: "La guerrà è finita: denuclearizzazione entro l'anno"

“Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita - ma la Guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati sulla conduttrice… : Con il trionfo di Nino Formicola si è conclusa l’edizione 2018 delL’Isola dei Famosi. Un’edizione discussa, che spesso ha lasciato l’Honduras per trasferirsi negli studi televisivi. Gli ascolti in calo, il presunto allontanamento di Alessia Marcuzzi dal timone del programma, gli infortuni di Giucac e Craig e poi lei, la madre di tutte le chiacchiere che ha fatto sobbalzare la direzione e gli spettatori a casa con commenti al vetriolo ...

Una scelta che arriva a Guerra ormai finita : Sotto sotto divampa una lotta senza quartiere per la supremazia regionale, che significa più potere contrattuale in politica estera, energia e dollari. Tanti dollari. Trump, la May e Macron hanno ...

Governo - Giarrusso (M5s) : “Noi vincitori abbiamo il diritto di dire quando la Guerra è finita. E gli altri lo devono capire” : “Dobbiamo ricostruire un Paese. Che la guerra è finita possiamo dirlo noi che abbiamo vinto, gli altri devono capirlo” lo ha detto Mario Giarrusso, senatore del Movimento 5 Stelle, presente alla convention di Ivrea Sum #02, il secondo incontro organizzato dall’associazione fondata in ricordo di Gianroberto Casaleggio di Martina Castigliani e Elena Peracchi L'articolo Governo, Giarrusso (M5s): “Noi vincitori ...

Di Maio a Repubblica : "La Guerra con il Pd è finita - diamo un governo all'Italia" : Luigi Di Maio sulle pagine di Repubblica apre al Pd a cui chiede di dare un governo al Paese. Pur non rinnegando le critiche espresse "anche aspramente" in passato dal Movimento 5 stelle al partito che ha guidato la scorsa legislatura, in una lunga intervista al quotidiano dice che "ora il senso di responsabilità nei confronti del Paese ci obblighi tutti, nessuno escluso, a sotterrare l'ascia di guerra. A noi viene ...

Finita la "Guerra" delle monetine - dal primo aprile va al Comune il "tesoro" della Fontana di Trevi : L'incasso (circa un milione di euro l'anno) finora andava alla Caritas, che rischia ora di dover sospendere diversi servizi di assistenza

