Gucci apre in Wooster Street

Apre il Gucci Wooster di SoHo e rivoluziona la shopping experience : Tocco finale, i Gucci Connectors , ambasciatori della griffe che accolgono la clientela e, con la loro narrazione, la conducono metaforicamente per mano nel magico mondo ideato da Alessandro Michele .

Gucci apre un nuovo stabilimento in Italia : 400 nuove assunzioni - come candidarsi : In cerca di lavoro? A Scandicci, Firenze, ha aperto un nuovo stabilimento Gucci, un centro all'avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione che...