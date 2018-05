Grave incidente nella Galleria Laziale | traffico bloccato

Incidente sul lavoro - studente Gravemente ferito durante uno stage - : Un ragazzo 16enne stava svolgendo una delle attività periodiche di formazione in un'azienda di Pavia di Udine. Stava utilizzando una fresa quando si è semi-amputato una mano. È stato subito ...

Giro : Grave incidente - muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista.

Crotone : Grave incidente in via Gallucci - due feriti e traffico in tilt : di Redazione Crotone24news.it Frontale tra due auto in via Gallucci, grave uno dei feriti. Strada bloccata sui due sensi di marcia e traffico in tilt. Un incidente stradale si è verificato intorno ...

Calabria - Grave incidente stradale : un morto e un ferito Video : Ancora sangue sulle strade della #Calabria, poche ore fa un drammatico sinistro [Video] ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Sulla dinamica stanno lavorando gli inquirenti giunti sul posto. Nei giorni scorsi in Calabria si è verificato un altro sinistro mortale. Calabria, un morto e un ferito a causa di un incidente stradale Nella giornata di oggi 27 aprile in Calabria si è verificato l'ennesimo #incidente stradale ...

Roma : Grave incidente a Monteverde - due codici rossi : Roma – Grave incidente stradale questa mattina alle 7.45 a Monteverde, in Piazzale dei Quattro Venti. Un 40enne alla guida di uno scooter ha investito un uomo di 78 anni. Entrambi hanno riportato gravi conseguenze e sono ricoverati in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto e’ intervenuto il XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale. Nelle prossime ore si avranno informazioni più dettagliate circa lo stato di salute ...