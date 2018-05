Grande Fratello | Vladimir Luxuria contro Luigi Favoloso

Ascolti tv 8 maggio 2018 : la quarta puntata di Grande Fratello 15 al 23 - 9% di share : Ascolti tv Grande Fratello 2018: ieri sera la quarta puntata vista da 4 milioni di spettatori 4 milioni 55 mila telespettatori medi ed il 23,9% di share. Questo il dato con gli Ascolti TV registrati dalla quarta puntata di Grande Fratello 2018 in onda ieri, martedì 8 maggio, in prima serata su Canale5. Anche ieri […] L'articolo Ascolti tv 8 maggio 2018: la quarta puntata di Grande Fratello 15 al 23,9% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 8 maggio 2018. Grande Fratello al 23.9% - solo il 14.7% per Aldo Moro – Il Professore. L’Eurovision all’1.6% : Aldo Moro - Il Professore Su Rai1 Aldo Moro – Il Professore (in onda dalle 21.24 alle 23.12) ha conquistato 3.669.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello (in onda dalle 21.36 alle 25.26) ha raccolto davanti al video 4.055.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 x-Men – L’Inizio ha intrattenuto 1.427.000 ...

Grande Fratello 2018 - quarta puntata : Barbara D’Urso aggredisce Baye Dame! : L’eliminata della quarta puntata del reality show Grande Fratello è Aida. La spagnola, prima di uscire dalla casa, ha avuto un incontro con Marco Ferri: i due sono stati concorrenti dello stesso GF Vip in Spagna e lei ha più volte ribadito che lui ci ha provato ma che lei ha detto no. A inizio puntata Baye Dame è entrato nella casa per scusarsi, ma ha fatto di nuovo infuriare la d’Urso. Scopriamo cosa è ...

Ascolti tv ieri - Aldo Moro – Il professore vs Grande Fratello 15 | Auditel 8 maggio 2018 : Cosa dicono i dati Auditel dell’8 maggio 2018? Chi ha vinto nella sfida degli Ascolti tv di ieri fra Aldo Moro – Il professore e il Grande Fratello 15? Nella prima serata di martedì le due ammiraglie avversarie si sono date filo da torcere proponendo ai telespettatori due prodotti molti diversi. Su Rai 1 è andato in onda, alla vigilia del 40° anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, un vero e proprio omaggio al ...

Rodrigo Alves - il Ken Umano/ Resterà nella casa per qualche giorno : le reazioni del web (Grande Fratello 2018) : Rodrigo Alves, il Ken Umano è entrato nella casa del Grande Fratello 15. Resterà dentro la casa per qualche giorno e dovrà fingere di non poter andare in nomination.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:26:00 GMT)

Grande Fratello - la trappola di Barbara D'Urso funziona : Patrizia ricopre d'insulti Mariana - sputtanata davanti a tutti : Sono bastati pochi minuti a Patrizia Bonetti , i minuti che Barbara D'Urso le ha concesso nella casa del Grande Fratello 15 , per asfaltare Mariana. Nel corso della diretta di martedì, infatti, è ...

Grande Fratello 15 - l'ombra dell'uscita pilotata : la frase rubata a Luigi Favoloso che scatena il caos : l'ombra dell'uscita pilotata scuote il Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Già, perché secondo quanto riportato da molti utenti su Twitter, poco prima che iniziasse la diretta di martedì sera, ...

Grande Fratello 2018 - ELIMINATO E NOMINATION/ Festa in casa per Favoloso : Ken conquista tutti (Quinta Puntata) : GRANDE FRATELLO 2018 di Barbara D'Urso: Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in NOMINATION. Rodrigo Alves ospite temporaneo nella casa. Festa notturna per Luigi Favoloso.. L’eliminazione di Aida Nizar ha spiazzato tutti. Nessuno, infatti, si aspettava l’uscita di scena della concorrente spagnola che, in due settimane, è stata al centro di tutte le vicende della casa del GRANDE FRATELLO 2018. A restare stupita dalla scelta ...

Grande Fratello : Barbara D'Urso asfalta Baye Dame - eliminata Aida Nizar Video : Barbara D'Urso ha annunciato il ritorno di Baye Dame nel corso della puntata dell'otto maggio del Grande Fratello. L'italo senegalese è rientrato in casa per scusarsi con gli ex compagni di avventura per il suo comportamento. Mi dispiace per come vi ho lasciato, quella notte ero spaventato e dispiaciuto. Fuori da qua è stata dura ma io sono forte. Il ventinovenne ha riferito che porta tutti i coinquilini nel cuore: Mi avete dato tantissimo, ...

Grande Fratello 2018 sconvolge e coinvolge con l’addio di Aida e un confuso andirivieni : Dopo gli ottimi ascolti della scorsa puntata, il Grande Fratello 2018 torna a coinvolgere e sconvolgere il pubblico con tutto quello che è successo in settimana ma, soprattutto, con le polemiche e il continuo andirivieni. Il primo a tornare nella casa è proprio Baye che finalmente ha modo di chiudere l'argomento e lasciarsi tutto alle spalle ma sbaglia ancora: il gieffino saluta i compagni li invita ad essere leggeri ma nemmeno una parola ad ...

Grande Fratello - quarta puntata : top e flop : All'una meno un quarto di notte Barbara d'Urso, in diretta da ormai tre ore e mezza, annuncia: "Devono succedere ancora moltissimissime cose". Lo fa con quell'amore per i superlativi che costruiscono il suo personaggio e che...

Grande Fratello 15 nomination dell’8 maggio : tre al televoto : Grande Fratello 15 nomination dell’8 maggio – La Casa dovrà fare a meno della concorrente spagnola ed in base a quanto emerso in serata, i giochi sono del tutto cambiati. Le nomination del Grande Fratello 15 puntano il dito contro Simone Coccia, Danilo Aquino e Mariana Falace, che si dovranno sottoporre quindi al televoto la prossima settimana. Cosa succederà nei prossimi giorni? Le tensioni potrebbero essere all’ordine del ...