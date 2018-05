Grande Fratello - Diventa virale l' hashtag per boicottare il reality | #AdiosGF15 impazza

Grande Fratello : entra Rodrigo Alves - si toglie la giacca e… L’avete notato? Il dettaglio non sfugge : Si è chiusa con l’ingresso in Casa del Ken umano la quarta puntata del Grande Fratello di Barbara D’Urso. L’ultimo colpo di scena, insomma, di una diretta piena di sorprese (basterà segnalare l’eliminazione di Aida Nizar, che ha perso al televoto contro Luigi Favoloso, dato praticamente per ‘spacciato’). Il pubblico, però, sapeva già da qualche giorno che Rodrigo Alves sarebbe entrato nella Casa come ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria sconvolta per l'eliminazione di Aida Nizar : 'Ha Luigi Favoloso e ha vinto il branco' : Il pubblico del Grande Fratello ha deciso e ha salvato Luigi Favoloso piuttosto che Aida Nizar dall'eliminazione. Questa mattina durante il programma Mattino 5 Vladimir Luxuria ha commentato il ...

RODRIGO ALVES - IL KEN UMANO/ La rivelazione sull'intervento agli occhi (Grande Fratello 2018) : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO è entrato nella casa del Grande Fratello 15. Primo giorno per lui come ospite del reality: un'ora di restauro per essere perfetto.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:23:00 GMT)

PACO CLAVEL - CHI È?/ Per Aida Nizar uguale a Malgioglio : il suo brano di successo (Grande Fratello 2018) : PACO CLAVEL, chi é? Aida Nazar a Cristiano Malgioglio: "Siete uguali!" (Grande Fratello 2018). Il cantante italiano è stato paragonato al collega spagnolo da parte dell’eliminata dal Gf(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:06:00 GMT)

Grande Fratello 15 | Puntata 9 maggio 2018 : [live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 9 maggio 2018 pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 16:40.

“Non potete saperlo ma… Ora dico tutto”. Grande Fratello - bomba di Baye Dame contro il reality : Anche la quarta puntata del Grande Fratello è andata. Non sono mancate (e non mancano) le polemiche, però. I primi minuti di diretta, per esempio, hanno già dato un assaggio al pubblico. Che non si aspettava certo di rivedere Baye Dame in Casa, dal momento che era stato squalificato una settimana prima per l’aggressione verbale nei confronti di Aida Nizar. E infatti, appena entrato, è stato praticamente assalito dal popolo dei ...

Gossip Grande Fratello : Aida esclusa dal gioco ma il pubblico insorge Video : Oltre al danno, anche la beffa: sembra essere questo il modo di dire più adatto alla breve ma intensa esperienza di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello. In appena due settimane, infatti, la concorrente è stata prima bullizzata dal gruppo e poi mandata in nomination per alcune frasi discutibili dette contro Baye Dame: il provvedimento che ha preso la produzione nei confronti della spagnola, però, ne ha decretato l'eliminazione dal gioco ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame rivela : "Mi è stato impedito di parlare del 'caso Aida'" : Ieri sera la quarta puntata del Grande Fratello 15 si è aperta con un atteso incontro, quello tra Baye Dame e i ragazzi in casa lasciati poco più di una settimana fa per la squalifica corsa dopo il caso scoppiato tra il concorrente senegalese ed Aida Nizar, eliminata ieri sera. Baye ha voluto riabbracciare le persone con cui ha instaurato un legame d'amicizia durante le 2 settimane di permanenza all'interno del reality show di Canale 5 ...

Grande Fratello 2018 - eliminato e nomination/ Ascolti record - Baye Dame contro la produzione (Quinta Puntata) : Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso: Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in nomination. Rodrigo Alves ospite della casa. Lucia Bramieri ancora contro la spagnola.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:59:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Baye Dame : "Aida? Volevo portare dei fiori ma mi è stato impedito!" : Nella puntata di ieri, Baye torna in Casa e non si scusa con Aida. L'ex concorrente su Instagram spiega il perché.

Grande Fratello 2018 - eliminato e nomination/ Lucia Bramieri vs Aida : "un'esibizionista" (Quinta Puntata) : Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso: Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in nomination. Rodrigo Alves ospite della casa. Lucia Bramieri ancora contro la spagnola.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:10:00 GMT)

Rodrigo Alves il Ken umano dentro la casa del Grande Fratello : Rodrigo Alves il Ken umano mondiale nel Guinness dei primati per le numerose operazioni fatte per trasformare il suo corpo è entrato dentro la casa del “Grande Fratello”. “Sono gonfio, ma sono felice di essere qui”, dice facendo riferimento a qualche livido ancora presente sul suo volto. “Sembra Barbie”, ironizza Simona Izzo. “Gli hanno sbagliato la dentiera”, scherza a sua volta Cristiano Malgioglio. ...

Baye Dame Dia non si scusa con Aida Nizar/ Lui sbotta : "Me lo ha impedito il Grande Fratello!" : Baye Dame Dia non chiede scusa ad Aida Nizar e scatena la rabbia di Barbara D'Urso e Vladimir Luxuria: il senegalese non è pentito? (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:04:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Baye Dame contro il reality : “Non dovevo parlare di Aida” : Nell’ultima diretta del Grande Fratello 15 Baye Dame è tornato nella casa per un confronto con i suoi ex coinquilini dopo la squalifica. Sembrava che l’ex concorrente del reality di Canale 5 dovesse scusarsi con Aida e lanciare un messaggio positivi in diretta tv, ma così non è stato. Vedendo che le cose non andavano come voleva e che Baye continuava ad ignorare la concorrente spagnola, Barbara d’Urso è intervenuta e ha ...