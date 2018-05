Grande Fratello | Baye Dame svela la ' regia' degli autori | ' Avevo direttive da rispettare

“Televoto truccato!”. Bufera su Barbara D’Urso - lei si difende. Ombre sul Grande Fratello dopo l’eliminazione di Aida Nizar : Aida Nizar eliminata dal Grande Fratello? Bene, ecco la polemica. Pur essendo amata dal pubblico, è stata sconfitta al televoto da Luigi Mario Favoloso con il 51% dei voti. Un esito sibillino che nessuno si aspettava, tanto che in molti hanno gridato al complotto. A Pomeriggio 5, quindi, Barbara D’Urso è dovuta per forza intervenire sulla vicenda e ha fatto chiarezza, ribadendo che non c’è stato alcun voto truccato. La conduttrice ha ...

Grande Fratello 15 : Rodrigo Alves ci prova con Simone Coccia? : Simone Coccia: c’è del tenero con Rodrigo Alves al GF 15? Il Grande Fratello 15 non smette mai di stupirci. Ieri sera per l’uscita dalla casa di Aida Nizar e oggi per un’insolita scena che ha visto protagonisti Rodrigo Alves, il Ken umano, e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. I due, durante un segreto collegamento con Pomeriggio Cinque, si sono lasciati andare a qualche coccola di troppo nella ...

Grande Fratello - Diventa virale l'hashtag per boicottare il reality : #AdiosGF15 impazza sui social : La politica a ' Mattino Cinque ' ha ammesso come il fatto che Favoloso sia rimasto dentro il programma dopo gli atteggiamenti aberranti contro la spagnola e la frase sul 25 aprile , ' è una festa ...

Grande Fratello : entra Rodrigo Alves - si toglie la giacca e… L’avete notato? Il dettaglio non sfugge : Si è chiusa con l’ingresso in Casa del Ken umano la quarta puntata del Grande Fratello di Barbara D’Urso. L’ultimo colpo di scena, insomma, di una diretta piena di sorprese (basterà segnalare l’eliminazione di Aida Nizar, che ha perso al televoto contro Luigi Favoloso, dato praticamente per ‘spacciato’). Il pubblico, però, sapeva già da qualche giorno che Rodrigo Alves sarebbe entrato nella Casa come ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria sconvolta per l'eliminazione di Aida Nizar : 'Ha Luigi Favoloso e ha vinto il branco' : Il pubblico del Grande Fratello ha deciso e ha salvato Luigi Favoloso piuttosto che Aida Nizar dall'eliminazione. Questa mattina durante il programma Mattino 5 Vladimir Luxuria ha commentato il ...

[live_placement] Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.

“Non potete saperlo ma… Ora dico tutto”. Grande Fratello - bomba di Baye Dame contro il reality : Anche la quarta puntata del Grande Fratello è andata. Non sono mancate (e non mancano) le polemiche, però. I primi minuti di diretta, per esempio, hanno già dato un assaggio al pubblico. Che non si aspettava certo di rivedere Baye Dame in Casa, dal momento che era stato squalificato una settimana prima per l’aggressione verbale nei confronti di Aida Nizar. E infatti, appena entrato, è stato praticamente assalito dal popolo dei ...

Gossip Grande Fratello : Aida esclusa dal gioco ma il pubblico insorge Video : Oltre al danno, anche la beffa: sembra essere questo il modo di dire più adatto alla breve ma intensa esperienza di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello. In appena due settimane, infatti, la concorrente è stata prima bullizzata dal gruppo e poi mandata in nomination per alcune frasi discutibili dette contro Baye Dame: il provvedimento che ha preso la produzione nei confronti della spagnola, però, ne ha decretato l'eliminazione dal gioco ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame rivela : "Mi è stato impedito di parlare del 'caso Aida'" : Ieri sera la quarta puntata del Grande Fratello 15 si è aperta con un atteso incontro, quello tra Baye Dame e i ragazzi in casa lasciati poco più di una settimana fa per la squalifica corsa dopo il caso scoppiato tra il concorrente senegalese ed Aida Nizar, eliminata ieri sera. Baye ha voluto riabbracciare le persone con cui ha instaurato un legame d'amicizia durante le 2 settimane di permanenza all'interno del reality show di Canale 5 ...

