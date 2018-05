Grande Fratello | Barbara D' Urso asfalta Baye Dame | eliminata Aida Nizar

Blastingnews

: Maurizio Costanzo: 'Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1' - HuffPostItalia : Maurizio Costanzo: 'Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1' - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve immediatamente abbandonate la Casa del Grande Fratello è Aida.… - davidemaggio : Barbara D’Urso: ‘Il 27% con picchi del 40 erano 8 anni che non si vedevano al Grande Fratello’. Ciao Alessia, ciao Ilary ???? #GF15 -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)D'ha annunciato il ritorno dinel corso della puntata dell'otto maggio del. L'italo senegalese è rientrato in casa per scusarsi con gli ex compagni di avventura per il suo comportamento. Mi dispiace per come vi ho lasciato, quella notte ero spaventato e dispiaciuto. Fuori da qua è stata dura ma io sono forte. Il ventinovenne ha riferito che porta tutti i coinquilini nel cuore: Mi avete dato tantissimo, l'amicizia è fatta di due ingredienti riconoscersi ed accettarsi. Mi raccomando sorridetevi e divertitevi, chi sbaglia paga. L'ex gieffino ha ringraziato i compagni per il bellissimo viaggio: Il giovane ha abbracciato prima Lucia Orlando VIDEO, che non è riuscita a trattenere le lacrime, e poi Angelo Sanzio. Tu balla tutte le volte che vuoi.stava uscendo dalla casa senza salutarecon la quale aveva avuto un violento ...