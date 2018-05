Grande Fratello 2018 sconvolge e coinvolge con l’addio di Aida e un confuso andirivieni

Grande Fratello - quarta puntata : top e flop : All'una meno un quarto di notte Barbara d'Urso, in diretta da ormai tre ore e mezza, annuncia: "Devono succedere ancora moltissimissime cose". Lo fa con quell'amore per i superlativi che costruiscono il suo personaggio e che...

Grande Fratello 15 quarta puntata 8 maggio 2018 : eliminata Aida. Nominati Simone - Danilo - Mariana : [live_placement]BARBARA D'URSO CONTRO BAYE DAMEprosegui la letturaGrande Fratello 15 quarta puntata 8 maggio 2018: eliminata Aida. Nominati Simone, Danilo, Mariana pubblicato su TVBlog.it 09 maggio 2018 01:24.

Grande Fratello : riassunto puntate - anticipazioni e tutte le informazioni : E' tornato in Grande spolvero il Grande Fratello versione "Nip", ovvero il papà di tutti i reality show. Dopo i vertiginosi picchi di ascolto registrati dalle stagioni

AIDA NIZAR ELIMINATA/ Pubblico furioso : "È tutto preparato - programma finto!" (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 01:20:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili su Paola di Benedetto : "Spero che continui con la sua vita" (video) : Nella quarta puntata in prima serata del Grande Fratello, spazio anche per la storia nata all'interno delle mura della casa più spiata d'Italia tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Il giovane ragazzo che si sta godendo la sua esperienza all'interno del reality show non sa però degli ultimi avvenimenti che coinvolgono la sua ex fidanzata Paola di Benedetto, fresca di rottura con Francesco Monte.Barbara d'Urso ha così voluto informare Alessia ...

Matteo Gentili al Grande Fratello : “Paola single? Non mi interessa!” : Paola Di Benedetto: Alessia Prete svela a Matteo Gentili che si è lasciata Durante la diretta di questa sera del Grande Fratello 15 Matteo Gentili ha scoperto che la sua ex Paola Di Benedetto si è lasciata con Francesco Monte, e lo ha saputo in un modo del tutto bizzarro. Barbara d’Urso ha infatti chiamato Alessia Prete, attuale fidanzata del calciatore, nella mistery room per rivelare soltanto a lei che Paola è tornata single. La ...