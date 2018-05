Grande Fratello 15 | Puntata 9 maggio 2018 | Anticipazioni e diretta

Grande Fratello : lite furiosa stanotte - Luigi abbandonerà la casa? Video : Questa sera, martedì 8 maggio, andra' in onda una nuova puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il ritorno dell'edizione non VIP del reality show con a capo la famosa conduttrice Barbara D'Urso sta riscuotendo molto successo specie in virtù delle numerosissime questioni che stanno sorgendo in casa. Dopo la clamorosa squalificazione di Baye Dame per bullismo [Video] contro la vincitrice del Grande Fratello spagnolo Aida Nizar, ...

Grande Fratello : Vladimir Luxuria contro Luigi Favoloso : Luigi Favoloso del GF 15 contestato da Vladimir Luxuria Luigi Favoloso ha superato ieri sera la nomination al Grande Fratello 15. L’ex compagno di Nina Moric ha vinto lo scontro con Aida Nizar, Simone Coccia e Alberto Mezzetti. A far discutere oggi a Mattino 5 è stata proprio l’eliminazione di Aida Nizar, il personaggio al centro delle ultime due settimane nel reality di Canale5. La concorrente spagnola ha creato scompiglio in ...

Rodrigo Alves - il Ken Umano/ Resterà nella casa per qualche giorno : le reazioni del web (Grande Fratello 2018) : Rodrigo Alves, il Ken Umano è entrato nella casa del Grande Fratello 15. Resterà dentro la casa per qualche giorno e dovrà fingere di non poter andare in nomination.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:26:00 GMT)

Grande Fratello - la trappola di Barbara D'Urso funziona : Patrizia ricopre d'insulti Mariana - sputtanata davanti a tutti : Sono bastati pochi minuti a Patrizia Bonetti , i minuti che Barbara D'Urso le ha concesso nella casa del Grande Fratello 15 , per asfaltare Mariana. Nel corso della diretta di martedì, infatti, è ...

Grande Fratello 15 - l'ombra dell'uscita pilotata : la frase rubata a Luigi Favoloso che scatena il caos : l'ombra dell'uscita pilotata scuote il Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Già, perché secondo quanto riportato da molti utenti su Twitter, poco prima che iniziasse la diretta di martedì sera, ...

Grande Fratello 2018 - ELIMINATO E NOMINATION/ Festa in casa per Favoloso : Ken conquista tutti (Quinta Puntata) : GRANDE FRATELLO 2018 di Barbara D'Urso: Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in NOMINATION. Rodrigo Alves ospite temporaneo nella casa. Festa notturna per Luigi Favoloso.. L’eliminazione di Aida Nizar ha spiazzato tutti. Nessuno, infatti, si aspettava l’uscita di scena della concorrente spagnola che, in due settimane, è stata al centro di tutte le vicende della casa del GRANDE FRATELLO 2018. A restare stupita dalla scelta ...