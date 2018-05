Grande Fratello 15 | Baye Dame contro il reality | “Non dovevo parlare di Aida”

Grande Fratello - Barbara D’Urso furiosa : riduce Luigi Favoloso così (in diretta). Carmelita non perdona… : Lo sappiamo bene, da prima che il ‘suo’ Grande Fratello cominciasse: Barbara D’Urso le cose le dice forte e chiaro. È più forte di lei, se si toccano certi argomenti. Lo abbiamo visto anche nella penultima puntata del reality andata in onda, quando ha rimproverato duramente i concorrenti per l’atteggiamento e i toni usati con Aida Nizar che, appena entrata dalla porta rossa, ha rotto gli equilibri della Casa. ...

Baye Dame torna al Grande Fratello : “Aida? Volevo portare dei fiori - mi è stato impedito” : Grande Fratello, Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame: le giustificazioni del ragazzo Ha fatto tanto discutere il ritorno al Grande Fratello di Baye Dame. L’ex concorrente, squalificato per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Aida Nizar, è rientrato in Casa per qualche minuto e senza spendere neppure una parola per la spagnola. Un comportamento che […] L'articolo Baye Dame torna al Grande Fratello: “Aida? ...

Ascolti tv - il Grande Fratello batte la docu-fiction su Aldo Moro : Con 4 milioni 55mila telespettatori pari ad uno share del 23.99%, la quarta puntata del Grande Fratello 15 su Canale 5 è il programma più visto della prima serata tv dell’8 maggio. Ascolti tv prime time Su Rai1 la docufiction dedicata a Moro con Sergio Castellitto ha raccolto 3 milioni 669mila telespettatori con uno share del 14.7%, e l’orazione civile che l’ha preceduta diretta e interpretata da Luca Zingaretti (“55 ...

Aida Nizar eliminata - bufera sul Grande Fratello. Quelle strane coincidenze : cosa è stato notato : La spagnola Aida Nizar è stata eliminata al GF 15 durante la quarta puntata dopo settimane di angherie, grida, illazioni, liti, scontri e lamentale con tutti i suoi compagni. Che possa piacere il suo ...

Ombre sulla regolarità del Grande Fratello Video : Questa sera ci sara' una nuova puntata del Grande Fratello [Video] e le polemiche non sembrano placarsi, anzi... Ora ci si mette pure Striscia la Notizia a sbugiardare il reality più longevo d'Italia. Striscia all'attacco Ieri sera è cominciata la campagna di Striscia la Notizia per smascherare il Gf. Durante la puntata del tg satirico sono state mostrate le segnalazioni mandate dai telespettatori. Partiamo dall'orario, il primo grosso dubbio ...

Gossip Grande Fratello : Aida esclusa dal gioco ma il pubblico insorge : Oltre al danno, anche la beffa: sembra essere questo il modo di dire più adatto alla breve ma intensa esperienza di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello. In appena due settimane, infatti, la concorrente è stata prima bullizzata dal gruppo e poi mandata in nomination per alcune frasi discutibili dette contro Baye Dame: il provvedimento che ha preso la produzione nei confronti della spagnola, però, ne ha decretato l'eliminazione dal gioco ...

Grande Fratello : lite furiosa stanotte - Luigi abbandonerà la casa? Video : Questa sera, martedì 8 maggio, andra' in onda una nuova puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il ritorno dell'edizione non VIP del reality show con a capo la famosa conduttrice Barbara D'Urso sta riscuotendo molto successo specie in virtù delle numerosissime questioni che stanno sorgendo in casa. Dopo la clamorosa squalificazione di Baye Dame per bullismo [Video] contro la vincitrice del Grande Fratello spagnolo Aida Nizar, ...

Grande Fratello 2018 : Aida Nizar eliminata - Mariana Falace - Danilo Aquino e Simone Coccia Colaiuta in nomination : Baye Dame Dia rientra nella casa ed è subito polemica, duro scontro in diretta tra Patrizia Bonetti e Mariana Falace.