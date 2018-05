Governo | Toti | FI | | ' Se va bene astensione | se va male votiamo no'

Governo - Toti (FI) : “Suggerisco astensione critica. Paura voto? No - inutili elezioni a luglio per avere stessi risultati” : “Un’astensione critica o benevola, chiamatela come vi pare. Questo è il mio suggerimento”. A proporlo è il presidente della regione Liguria, il forzista Giovanni Toti, che fuori da Montecitorio ha risposto ai cronisti a proposito del via libera di Forza Italia a un Governo Lega-M5s. “Sarà Berlusconi a decidere”, ha poi aggiunto. “Non è in discussione una fiducia, al massimo un’astensione”. E sulla ...

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Toti - Fi segua Lega-Fdi - no Governo tregua : ANSA, - GENOVA, 8 MAG - "Anche Forza Italia dovrebbe seguire Lega e FdI verso il no a un governo di tregua". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio 1. "Credo che ...

Governo - Padellaro vs Toti : "I rapporti incestuosi tra Forza Italia e Lega ci sono". "Saranno a mia insaputa" : Antonio Padellaro a Otto e Mezzo , La7, torna a parlare dei rapporti reali ed esistenti tra Forza Italia e la Lega dando valore a quelle che Giovanni Toti chiama le insinuazioni di Luigi Di Maio 3 ...

Governo - Toti : 'Vorrei non escludere ancora un accordo con il M5s' : Il governatore della Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, prova a tenere aperto il dialogo con il MoVimento 5 stelle. "Vorrei non escludere ancora un accordo di Governo ...

Toti 'Governo centrodestra-M5s Strada da non escludere' : ROMA - 'Spero che ci siano ancora tutte le vie aperte da percorrere, ma il tempo stringe. Auspicherei che i partiti si confrontassero sui programmi perché finora hanno giocato alle figurine e ai veti, ...

SALVINI 'STRETTO' FRA BERLUSCONI E DI MAIO/ Toti "Governo M5s-Pd tradisce Elezioni". Ma la Lega.. : BERLUSCONI, 'no Governo con Pd e M5s'. SALVINI tentato da Di MAIO, 'è il leader del Centrodestra'. Domani incarico a Fico per sondare M5s-Dem.

