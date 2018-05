Governo | sindaco Bibione | elezioni a luglio la scelta più sbagliata

Governo : sindaco Jesolo - preoccupa voto a luglio - rallenta attività industria turismo : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - “L’ipotesi che sta circolando in questi giorni ed in queste ore di elezioni anticipate nel mese di luglio, è preoccupante. Si pensi a cosa può voler dire questo per le località turistiche come Jesolo, che si troverebbero già nel pieno della stagione - sottolinea all'Adn

Terremoto - il sindaco di Arquata chiede un nuovo Governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Sindaco Arquata - nuovo Governo subito : ANSA, - Arquata DEL TRONTO , ASCOLI PICENO, , 28 APR - "Fate quello che vi pare, ma l'importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate". Lo ha ...

Governo : sindaco Palermo - Pd accetti confronto aperto con M5S : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "E' ormai evidente che quello che una volta era il centro-destra italiano, di ispirazione certamente conservatrice ma in qualche modo legata alla tradizione popolare europea, è oggi una destra in assoluta sintonia politica e culturale con i movimenti dell’estremismo xe

Borgosesia rincara tassa rifiuti. Il sindaco : colpa del Governo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Borgosesia rincara tassa ...

'Un Governo Lega-M5s? Si può fare'. Parla il sindaco preferito da Salvini : ... sopratutto nei metodi , hanno capito che la casta dei privilegiati ha fatto il suo tempo e la politica non potrà più essere così lontana dai cittadini come lo è stata in passato, , purtroppo nel ...