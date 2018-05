Governo | si tratta ancora M5S-Lega | 24 ore per l' intesa A Berlusconi l' ultima parola

Governo - Salvini e Di Maio trattano : sulle pensioni possibili novità in arrivo Video : Sulla riforma pensioni Lega e M5s sembrano d’accordo ormai da tempo, il piano giallo-verde prevede staffetta generazionale e Quota 100 per tutti, proroga Opzione donna e Quota 41 per i precoci, misure attesissime da migliaia di italiani beffati in questi anni dalla legge Fornero. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche in queste ultime concitate ore in attesa delle prossime decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla ...

Silvio Berlusconi - la trattativa di Governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : quanti e quali ministri a Forza Italia : Le 24 ore chieste da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per formare un governo sarebbero legate alla difficile trattativa che riguarda Forza Italia . Quasi escluso un coinvolgimento diretto degli azzurri ...

Governo - Lega e M5s chiedono 24 ore al Quirinale. Trattativa per trovare un nome terzo. Aspettando Berlusconi : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è forse arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio : “Aspettiamo Berlusconi”/ Lega e M5s trattano : Forza Italia valuta la situazione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:48:00 GMT)

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Governo - si tratta : Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo al Colle : l M5S e la Lega hanno informato il presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di Governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto

Governo - si tratta a oltranza : "Mattarella ci dia altre 24 ore" : Più tempo, almeno un altro giorno. Lega e Movimento 5 Stelle trattano a oltranza e, dopo le punzecchiature a distanza, scelgono il faccia a faccia. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere dall'ipotesi di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Lega e M5S hanno ...

Governo - si tratta : Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo al Colle : È in corso un incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Al centro il tentativo di un accordo per formare il nuovo Governo. LEGGI ANCHE ...