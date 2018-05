ilfattoquotidiano

: Governo, Scanzi: “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione, ma di coerenz… - fattoquotidiano : Governo, Scanzi: “No di Salvini a Renzi e no di Di Maio a Berlusconi? Non sono atti di maleducazione, ma di coerenz… - sampericoncetta : RT @BorioniStef: Quindi se il #Pd si rifiuta di fare un governo col #m5s che l’ha insultato per anni e da cui è lontano anni luce, è colpa… - matteot483 : RT @BorioniStef: Quindi se il #Pd si rifiuta di fare un governo col #m5s che l’ha insultato per anni e da cui è lontano anni luce, è colpa… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) “dice che c’è ancora uno spiraglio diLega-M5S? E’ curiosa questa sua affermazione, perché è come se parlasse da solo con se stesso. L’unico che può rispondere a questa domanda è solo”.le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, che spiega: “Siamo in un momento storico particolare, complicato e surreale, in cui paradossalmente tutto dipende da. O lui accetta questoneutrale, ipotesi che non mi sembra probabile perché avrebbe tutto da rimetterci, oppure, come gli sta chiedendo il M5S dal 5 marzo, deve staccarsi dae fare uncoi 5 Stelle. Sefa quest’ultima scelta, il M5S è già lì pronto. Non so se sarebbe un bene per il Paese” – continua – “ma dipende tutto da. A oggi non mi sembra che sia in grado di farlo. Probabilmente, come è stato scritto sulla ...