Governo | Salvini | Ci bastano 24 ore | ma l' alleanza non si rompe

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

Governo - Salvini : qualunque cosa accada non si rompono le alleanze : Per poter giungere ad un accordo con il M5s per la formazione di un Governo "è fondamentale che l'alleanza" del centrodestra "rimanga". Così Matteo Salvini ribadisce la sua posizione sul rapporto con ...

Governo - Salvini : “Ci sono possibilita` - ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Alleanza di centrodestra? È prerequisito” : “L’Alleanza con il centrodestra non si rompe. Assolutamente, è un prerequisito”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, in merito ai rapporti con Forza Italia, dopo che Lega e M5s hanno ottenuto altre 24 ore dal Quirinale per trattare. “Il Governo? Ci sono possibilità, ma devo parlare con Di Maio e Berlusconi. Mentre qualcuno si è arreso noi ci stiamo provando fino in fondo, vorrei parlare di programmi, di cose da ...

Umberto Bossi sta con Salvini - appello a Berlusconi : 'Permetti il Governo M5s-Lega. E poi...' : In un convulso momento politico, incredibilmente, si ritrova l'unità tra Umberto Bossi e Matteo Salvini . Già, perché il Senatùr, sposando le posizioni del leader della Lega, si è rivolto a Silvio ...

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Paolo Romani : 'Forse vale la pena un Governo Di Maio-Salvini' : 'Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde , vediamo cosa può offrire...'. Paolo Romani, senatore di Forza Italia, il più vicino alla Lega tra le fila azzurre, in pressing su Silvio ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Di Maio e Salvini fuori dal Governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it