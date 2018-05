Governo | Romani | Forza Italia | | «Si sperimenti» Brunetta | «L' alleanza resta»

Governo - Romani (FI) : “M5s e Lega si vogliono sperimentare. Se alternativa è Governo neutrale - meglio uno politico” : “Lega e M5s stanno cercando un accordo. A questo punto, se l’alternativa è un governo neutrale, allora è meglio uno politico”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. “Io, personalmente, farei fatica a votare un esecutivo giallo-verde” ha aggiunto Romani, riferendosi a un governo guidato da Lega e M5s. L'articolo governo, Romani (FI): “M5s e ...

Paolo Romani : 'Forse vale la pena un Governo Di Maio-Salvini' : 'Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde , vediamo cosa può offrire...'. Paolo Romani, senatore di Forza Italia, il più vicino alla Lega tra le fila azzurre, in pressing su Silvio ...

Siria : Romani - Governo si dissoci da assurda minaccia rappresaglia : Roma, 11 apr. , AdnKronos, 'Il centrodestra alzi la voce sull' assurda minaccia di rappresaglia rispetto al presunto utilizzo di armi chimiche in Siria e chieda al governo di dissociarsi da tali ...

Governo - Romani : “Oggi intravista geometria politica che porta ad accordo tra parte consistente del centrodestra e M5s” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte “consistente” del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: ...

Verso il Governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

Verso il Governo? Romani : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI LEGA A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per Governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Governo M5s-centrodestra? Romani e Gasparri : ‘Improbabile’. Taverna : “Ve lo devo dire io? No a Berlusconi tutta la vita” : Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di Governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un Governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice ...

Nuovo Governo - Berlusconi dà l’ok a un’intesa con il M5s. E per il Senato dà una terna : Romani - Gasparri e Bernini : Lo schema sarebbe questo: presidenza della Camera ai Cinquestelle, presidenza del Senato a Forza Italia, guida del governo alla Lega (o a una personalità che alla Lega piace), candidatura alla presidenza del Friuli al leghista Massimiliano Fedriga. Una specie di domino, la cui ultima tessera è il via libera a Matteo Salvini per una trattativa di governo con il Movimento Cinque Stelle. Non più “grillini più pericolosi dei comunisti“, ...