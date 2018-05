Governo | pressing su Cav Ma tra Lega-M5s è gia lite per premier

Anche Bossi in pressing : "Cav dica sì al Governo" : Anche Umberto Bossi chiede a Silvio Berlusconi un 'passo di lato' per permettere a Movimento 5 Stelle e Lega di formare un esecutivo politico che disinneschi la volontà di Mattarella di nominare un ...

Ultima trattativa sul Governo - ma Berlusconi resiste al pressing : Niente appoggio esterno ad un esecutivo M5s-Lega: 'Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] Video : Governo neutrale: ecco il live con gli aggiornamenti sulla giornata politica Dopo il terzo giro di consultazioni [Video]condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da re, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] : Dopo il terzo giro di consultazioni condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da seguire, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che conducesse il Paese fino alla prossime elezioni da tenersi all'inizio del 2019. Subito ...

GIORGETTI - "BERLUSCONI APPOGGIO ESTERNO A Governo LEGA-M5S"/ Caos centrodestra - Cav "insofferente" al pressing : Di Maio, "il nuovo voto è colpa di Matteo Salvini": attacco M5s alla Lega, ipotesi data 22 luglio. GIORGETTI, "Berlusconi vota il GOVERNO neutrale? Fine del centrodestra"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:13:00 GMT)

Governo : Mattarella - nuovo giro di consultazioni lunedì e pressing su partiti : 'Dite se ci sono altre maggioranze' : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato per lunedì un nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. Le consultazioni si terranno in un unico giorno. Il capo dello Stato pressa ...

Trattative Governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] Video : Live Trattative governo: in diretta la giornata - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere #Renzi a tornare alla guida dei dem per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi ...

LIVE trattative Governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere Renzi a tornare alla guida del PD per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: "Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi che ci si può dimettere da segretario, ma non da ...

Trattative Governo : pressing nel PD per far tornare Renzi al timone [LIVE] : Live Trattative governo: segui in diretta la giornata Nella giornata di ieri Roberto Fico ha concluso il secondo giro di consultazioni, incontrando prima il Partito Democratico e poi il Movimento 5 Stelle. Al termine dei colloqui con i partiti, nel corso del pomeriggio, il Presidente della Camera si è recato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo stato dei fatti. Dopo aver parlato con Mattarella, Fico si è ...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Governo - Mattarella convoca Fico. Pressing Salvini su Di Maio. Berlusconi attacca ancora M5s : Ribadisco inoltre che le distanze programmatiche e di impostazione politica tra il Pd e il M5S sono enormi: mi sembra quasi impossibile colmarle. Una cosa è dunque aprire a un confronto con M5S ...

Il braccio di ferro Salvini-Di Maio sotto il pressing del Governo istituzionale : Alla fine la scelta del capo dello Stato di dare un mandato mirato (solo tra centro-destra e 5 Stelle) e tempi brevi (fino a oggi) all’esplorazione di Elisabetta Casellati sta...

Matteo Renzi - il retroscena di Minzolini : 'Non solo Mattarella - il pressing per fargli fare un Governo con Di Maio' : L'obiettivo di Matteo Salvini è scoperto: ottenere un passo indietro da Luigi Di Maio o mandarlo a schiantarsi. Non da solo, però, ma con Matteo Renzi . Anche il secondo giro di consultazioni con ...

Governo - dal pre-incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...