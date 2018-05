Governo | Orfini | “Esecutivo M5s-Lega? Sono ridicoli | speriamo siano le ultime 24 ore”

Governo : Orfini - partiti pensano solo a poltrone? Di Maio fa autocritica : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Secondo Di Maio la paralisi politica è dovuta ai partiti che pensano solo ‘al proprio orticello e alle poltrone’. Finalmente una sincera autocritica”. Lo scrive su twitter il presidente Pd, Matteo Orfini. L'articolo Governo: Orfini, partiti pensano solo a poltrone? Di Maio fa autocritica sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Orfini (Pd) : “Di Maio? È la stessa cosa di Salvini - l’opposto della sinistra. Ed è inaffidabile” : “Salvini e Di Maio? Non c’è nessuna sostanziale differenza tra loro due. Sono la stessa cosa, l’opposto della sinistra”. Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Otto e Mezzo (La7), nel ripetere il suo niet a un accordo tra il suo partito e i 5 Stelle. E, rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che evidenzia il ritardo con cui è stata fissata la prossima direzione del Pd, Orfini osserva: “Noi abbiamo perso 50 giorni per i balletti di ...

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Governo - Orfini (Pd) : “Accordo con M5s? Discussione complicata”. Ritorno al voto? “Ipotesi concreta” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, dopo il segretario reggente Maurizio Martina anche il presidente dem, Matteo Orfini rientra alla sede nazionale del partito: “E’ una Discussione seria e complicata, ora riportiamo la Discussione all’interno della Direzione nazionale e li ci ...

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini: trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico, si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Mandato a Fico per verifica Governo M5s-Pd. Il presidente della Camera : 'Al lavoro da subito'. Orfini : 'Noi alternativi' : Roberto Fico ha ricevuto da Mattarella il Mandato per verificare una possibile intesa per un governo M5s-Pd. "Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il ...

Governo - mandato a Fico per intesa M5S-dem. Orfini : Pd resta alternativo ai 5 Stelle : Il presidente della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di verificare entro giovedì 26 aprile la fattibilità di una maggioranza di Governo tra i dem e il Movimento 5 Stelle. Obiettivo: sbloccare lo stallo politico iniziato con le elezioni Politiche . Il leader M5S Di Maio: «Saprà interpretare il mandato al meglio»...

Governo col M5S - Marcucci e Orfini : "Non ci sono le condizioni" : Arriva la prima reazione del Pd dopo il mandato esplorativo che il presidente Mattarella ha affidato a Roberto Fico. "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd - dice Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato -. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Poi su Twitter Marcucci con sarcasmo prende le distanze da Di Maio: "Ormai, ...

Governo - Orfini : “Incarico a Fico? Il Pd resta alternativo al M5s - non c’è possibilità di un accordo politico” : “Ascolteremo ovviamente con rispetto e attenzione Fico, con rispetto sia per lui che per la funzione che rappresenta. Ma il mio parere resta quello dei giorni scorsi: eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque stelle per cultura politica, programmi e idea della democrazia. Quindi non ci sono le condizioni per un accordo politico tra Pd e M5s. L’abbiamo sempre detto e lo ribadiamo nel merito”. Lo ha detto il presidente Pd ...

Governo : Orfini - da Calenda tesi curiosa - fa meglio tweet di interviste : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – "E' una sua opinione. A Calenda vengono meglio i tweet che le interviste…". Lo dice Matteo Orfini, presidente Pd, al fatto Quotidiano a proposito dell'intervista al ministro dello Sviluppo Economico. "Quella di Calenda -aggiunge Orfini- è una tesi curiosa. Lo stallo è creato dall'atteggiamento delle forze che hanno vinto le elezioni, che stanno facendo prevalere egoismi ...

Governo - Orfini : “Calenda? La sua è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%” : “Quella di Calenda è una tesi curiosa. La proposta non può spettare a chi ha preso il 18%, è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall’inizio: opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione”. Così Matteo Orfini, presidente del Pd, boccia l’ipotesi lanciata dal Ministro Calenda. “Lo stallo è creato ...