Governo | opposizione a destre e congresso | Pd si prepara Adnkronos

Giorgia Meloni : 'Governo in confusione - l'orientamento è l'opposizione' : 'Il governo nasce in grande confusione '. Per questa ragione Giorgia Meloni avrebbe deciso di stare all'opposizione. Secondo una indiscrezione dell' Adnkronos dopo una lunga assemblea dei parlamentari ...

Armenia : capo opposizione Pashinyan verso presidenza Governo :

Di Maio si mette già all'opposizione di un Governo del presidente : Se mai ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme, l'immagine del centrodestra che lunedì andrà insieme al Quirinale e la Direzione dem che chiude a un governo con M5s, sono la dimostrazione che Luigi Di Maio è sempre più distante da Palazzo Chigi. Due segnali arrivati nello stesso giorno e dicono come tutti i tentativi di dialogo, con la Lega prima e con il Pd dopo, si siano infranti contro un muro.Il capo politico ...

Renzi : «Il Pd deve stare all’opposizione Non daremo fiducia a Governo Di Maio» : L’ex presidente del Consiglio ribadisce la sua contrarietà a un’ipotesi di governo con i pentastellati

Governo - per il M5S è meglio stare all’opposizione : di Francesco Desogus Il 4 marzo era prevedibile per tutti che nessuno avrebbe ottenuto i numeri sufficienti per governare. Non dimentichiamo che Luigi Di Maio era consapevole del risultato e nella fase finale della campagna elettorale annunciava che la sera stessa del voto avrebbe proposto alle altre forze politiche una decina di programmatici dove convergere per incominciare a risolvere i problemi del Paese. Abbiamo visto come è andata. Da una ...

Armenia - dopo le dimissioni del premier nuove proteste : “Ora vada al Governo il leader dell’opposizione” : “Vogliamo la resa piena e incondizionata” del partito Repubblicano al governo. Non usa mezzi termini il leader delle proteste Nikol Pashinyan durante il discorso alla folla riunita in piazza della Repubblica a Yerevan, la capitale dell’Armenia. dopo dieci giorni di manifestazioni pacifiche e dopo le dimissioni del premier Serzh Sargsyan, accusato di aver trasformato il Paese in uno stato autoritario, gli oppositori chiedono le ...

Governo : Di Maio - con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Abbiamo 338 parlamentari e con questa forza un partito deve dare un Governo del cambiamento del Paese. Ovviamente con 338 parlamentari non può esistere opposizione: o si va al Governo o si torna al voto”. Così Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. L'articolo Governo: Di Maio, con 338 parlamentari M5S non può essere opposizione sembra essere il ...

Governo - Emiliano : “Pd all’opposizione prima che si formi Governo? Vuol dire essere sleali nei confronti della Costituzione” : “Non credo che il Pd sia così orientato verso l’opposizione. Si fa l’opposizione quando altri fanno un Governo: farlo prima Vuol dire comportarsi slealmente nei confronti della Costituzione”. Michele Emiliano ai cronisti a margine della presentazione del BIFest. “Il Pd deve far valere la norma della Costituzione che non consente il vincolo di mandato. Il Pd può essere un pezzo del nuovo Governo. Il fatto che finora ...

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Governo : Orfini a Franceschini - Pd no può non stare a opposizione : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo non stare all’opposizione”. Questa la replica, secondo quanto viene riferito, di Matteo Orfini a Dario Franceschini all’assemblea dei gruppi dem. “M5S è distante dal Pd tanto quanto la Lega”, ha aggiunto ricordando che i dem hanno fatto una campagna contro i sovranisti. L'articolo Governo: Orfini a Franceschini, Pd no può non stare a opposizione sembra essere il ...

Di Maio : fiducioso su Governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Tajani : se Governo Lega-M5S - opposizione : 15.47 Un governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle vedrebbe Forza Italia all'opposizione. Lo sottolinea Tajani, presidente del Parlamento Europeo, su La7. "E' ovvio, noi vorremmo un governo di centrodestra con un primo ministro di centrodestra. Un governo che applichi e implementi il programma", aggiunge. E "non esiste essere considerati come delle persone da nascondere. Non siamo impresentabili ma eletti dal popolo, e al Senato il gruppo ...