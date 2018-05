Governo | oggi Mattarella sceglie il premier di transizione

Oggi Mattarella vara il Governo neutrale : Elisabetta Belloni premier? : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Berlusconi : nessun appoggio esterno a un Governo Lega-M5s : 21.30 - Berlusconi esclude qualsiasi ipotesi di appoggio esterno di Forza Italia a un governo Lega-M5s. "Silvio Berlusconi smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega. Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto" si legge ...

Berlusconi : no appoggio esterno a Governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Berlusconi : "No appoggio esterno a Governo M5s-Lega" : Il Carroccio chiede a Forza Italia di far partire un esecutivo con i 5 Stelle. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

Silvio Berlusconi - la smentita che fa tremare il centrodestra : 'Nessun appoggio esterno al Governo Lega-M5s' : Nessun ripensamento su un possibile sostegno esterno a un governo Lega-M5s da parte di Forza Italia. Poche ore dopo le prime indiscrezioni su una svolta all'interno del centrodestra, Silvio Berlusconi ...

Governo - GIORGETTI : "BERLUSCONI CONSENTA INTESA LEGA-M5S"/ Il cavaliere : "Nessun appoggio esterno : no a veti" : GIORGETTI, "Berlusconi dia appoggio esterno a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:51:00 GMT)

Berlusconi : «Non daremo alcun appoggio esterno a Governo Lega-Cinque Stelle» : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti: «Se Silvio appoggia esecutivo del presidente addio alleanza». Poi i leghisti propongono a FI l’appoggio esterno, ma ricevono un niet

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appoggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...

Berlusconi : no appoggio esterno a Governo M5s-Lega : Roma, 8 mag. , askanews, 'Silvio Berlusconi smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega'. E' quanto si legge in ...

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno ad un Governo M5s-Lega" : Forza Italia ha chiarito la sua posizione: 'Non ci sarà nessun appoggio esterno ad un esecutivo tra Movimento Cinque Stelle e Lega Nord'. A farlo sapere è una nota degli azzurri in cui il leader, ...

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un Governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

Governo - Berlusconi : 'Nessun appoggio esterno a esecutivo M5s-Lega' : Così scrive in una nota il leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, ...

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un Governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati accelera: "Si voti a giugno". Mattarella incontra Juve e Milan e manda un messaggio: "L'arbitro non si nota se giocatori sono corretti"

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il Governo» E Fi rifiuta appoggio esterno Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»