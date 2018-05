' Governo neutro' | nuova formula per vecchia ricetta?

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La politica italiana, ormai in stallo a due mesi dalla proclamazione delle forze politiche vincitrici, naviga ancora a vista. Alla nona settimana in corso senza un Esecutivo monocolore del tutto impossibile, emersi gli attriti tra i partiti praticamente da subito e tramontata l'idea di un compromesso, il Capo dello Stato -che, in questo periodo, funge da arbitro/guida per tentare una conciliazione fra i più leader chiamati alla responsabilita' di- suggerisce unazione inedita per il Bel Paese VIDEO, ma che rievoca alla mente lo spettro dell'expertise di un grigiotecnico, tutt'altro che sconosciuto agli italiani dell'ultimo decennio. Le tre soluzioni di Mattarella: accordo, voto anticipato o incarico giovedì Gli scenari indicati dal Presidente ai tre schieramenti nati all'indomani del 4 marzo sono stati così illustrati, nella giornata di ieri, in uno ...