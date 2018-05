Governo neutrale | panico M5s 30 grillini pronti a tradire Di Maio La minaccia | non sarete

Salvini : "Proverò fino all'ultimo ad evitare un Governo neutrale" : Matteo Salvini vuole provare a scongiurare a tutti i costi l’ipotesi di un governo “neutrale” scelto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il leader della Lega è stato stamane ospite di Circo Massimo su Radio Capital: alle 17 scadrà l’ultimatum del Colle ai partiti, dopodiché dovrebbe essere indicato il premier incaricato per la formazione del nuovo governo. Salvini, ma anche gli altri attori in gioco, soprattutto Luigi Di Maio, ...

Elisabetta Belloni : chi è la possibile premier del Governo neutrale : Entro le 17.00 di oggi, mercoledì 9 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le riserve sulla squadra del governo neutrale, chiamato a guidare l'Italia al più tardi fino a dicembre 2018 per far partire la legislatura e che consenta di evitare l'aumento dell'Iva attraverso l'approvazione della Legge di Bilancio per il 2019. C'è un nome su tutti che sta emergendo in queste ore, quello di Elisabetta Belloni. A seguire il ...

Governo 2018 - chi è Elisabetta Belloni - il premier “neutrale” : Stasera o al massimo domani il presidente Mattarella dovrebbe annunciare chi è il premier “neutrale”. A meno di cambiamenti inattesi o sorprese, dal momento successivo inizierà il percorso verso le elezioni anticipate. La questione non è “se” si terranno, ma “quando”. All’esecutivo di garanzia spetta il compito di reggere il timone del Paese in un’insolita transizione – non si sono mai fatte ...

L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato dal Colle : Come prevedibile, l’ultimo giro di consultazioni si è concluso con una fumata nera. Lo stallo politico persiste e i partiti, in vista di nuove elezioni, assaporano già il clima da campagna elettorale. Il Presidente Mattarella, davanti al mancato accordo tra le forze politiche, prende posizione e suggerisce un Governo “di tregua” che possa accompagnare l’Italia al voto: “laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa, il Governo neutrale ...

Sergio Mattarella - l'idea del ticket per il Governo neutrale : Elisabetta Belloni insieme a... : Al Quirinale regna la discrezione massima sulle nomine che Sergio Mattarella si appresta a fare per il suo governo neutrale. Ma secondo le prima indiscrezioni, la guida dell'esecutivo potrebbe cadere ...

Governo 'neutrale' : Belloni premier - Rossi all'Economia : ... 63 enne romana, 'economista figlia di due comunisti storici , Alfredo Reichlin e Luciana Castellina, e docente di Economia alla London Business School, direttrice generale alla Ricerca alla Bce e in ...

Oggi Mattarella vara il Governo neutrale : Elisabetta Belloni premier? : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Alle 17 scade l’ultimatum - poi Mattarella darà l’incarico per il suo Governo neutrale : Il Presidente aspetterà fino a metà pomeriggio. Poi darà uno sguardo alla pendola dietro la scrivania e, se nulla sarà successo, verso le cinque conferirà l’incarico per il «suo» governo. Come premier, Sergio Mattarella ha in mente un nome su cui i collaboratori più stretti sono riusciti finora a mantenere il segreto. L’incaricata (o incaricato) sc...

SONDAGGI/ Governo neutrale bocciato dal 50% - M5s-Lega scendono al 40% : La soluzione di Mattarella non piace. E qualora si arrivasse allo scioglimento delle Camere bisognerà fare attenzione alla rabbia degli elettori.

Toto-Governo - premier/ Mattarella - Elisabetta Belloni in pole - Cottarelli o Reichlin per “esecutivo neutrale” : Governo, toto-premier: Elisabetta Belloni in pole. Sergio Mattarella punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi nomi: da Cottarelli alla Reichlin(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:10:00 GMT)

Le ipotesi di Mattarella per il Governo neutrale. Le chance di Belloni - il nome di Rossi per l'Economia : I «papabili» per un esecutivo che duri fino a nuove elezioni: Elisabetta Belloni possibile premier, Salvatore Rossi potrebbe andare all'Economia. E poi il prefetto Francesco Paolo Tronca, e Carlo Cottarelli, così come l'ex presidente Rai Anna Maria Tarantola

Salvini : Governo neutrale è presa in giro : Il leader leghista rifiuta le proposte avanzate da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare

Salvini : Governo neutrale - presa in giro : Il leader leghista rifiuta le proposte avanzate da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare

Paolo Becchi : 'Il Governo 'neutrale' non esiste. E Mattarella si sta 'napolitanizzando'' : Il governo Monti come si fa a dire che non sia stato politico nel momento in cui ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione? Non è stata questa una scelta politica di cui paghiamo ancora ...