Governo ' neutrale' | Belloni premier | Rossi all' Economia

Oggi Mattarella vara il Governo neutrale : Elisabetta Belloni premier? : Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d'Italia dal 2013, all'Economia. Oggi Mattarella, incontrando Juventus e Milan alla cvigilia della finale di Coppa ...

Alle 17 scade l’ultimatum - poi Mattarella darà l’incarico per il suo Governo neutrale : Il Presidente aspetterà fino a metà pomeriggio. Poi darà uno sguardo alla pendola dietro la scrivania e, se nulla sarà successo, verso le cinque conferirà l’incarico per il «suo» governo. Come premier, Sergio Mattarella ha in mente un nome su cui i collaboratori più stretti sono riusciti finora a mantenere il segreto. L’incaricata (o incaricato) sc...

SONDAGGI/ Governo neutrale bocciato dal 50% - M5s-Lega scendono al 40% : La soluzione di Mattarella non piace. E qualora si arrivasse allo scioglimento delle Camere bisognerà fare attenzione alla rabbia degli elettori.

Toto-Governo - premier/ Mattarella - Elisabetta Belloni in pole - Cottarelli o Reichlin per “esecutivo neutrale” : Governo, toto-premier: Elisabetta Belloni in pole. Sergio Mattarella punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi nomi: da Cottarelli alla Reichlin(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 07:10:00 GMT)

Le ipotesi di Mattarella per il Governo neutrale. Le chance di Belloni - il nome di Rossi per l'Economia : I «papabili» per un esecutivo che duri fino a nuove elezioni: Elisabetta Belloni possibile premier, Salvatore Rossi potrebbe andare all'Economia. E poi il prefetto Francesco Paolo Tronca, e Carlo Cottarelli, così come l'ex presidente Rai Anna Maria Tarantola

Salvini : Governo neutrale è presa in giro : Il leader leghista rifiuta le proposte avanzate da Mattarella. Per Di Maio il 22 luglio potrebbe essere una data possibile per votare

Paolo Becchi : 'Il Governo 'neutrale' non esiste. E Mattarella si sta 'napolitanizzando'' : Il governo Monti come si fa a dire che non sia stato politico nel momento in cui ha introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione? Non è stata questa una scelta politica di cui paghiamo ancora ...

FdI - Rampelli : “Governo neutrale? Non esiste. Mattarella è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi” : “Non esistono governi neutrali. Il Presidente della Repubblica, come succede in tanti altri Paesi d’Europa, avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, da Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il deputato critica severamente il presidente della ...

Governo neutrale - Giorgetti sfida Berlusconi : ecco il piano per rompere [LIVE] : Il Carroccio finirebbe per fare il junior partner in un Governo a guida 5S, mentre il partito del Cavaliere rischierebbe di decretare la sua fine Politica , con il rischio di cadere nell'anonimato. ...

Il Colle pensa al premier rosa Belloni - Reichlin - Cartabia e... Governo "neutrale" : il totonomi : Una donna Presidente del Consiglio, la prima nella storia D'Italia. Già, per il "Governo neutrale" propugnato da Sergio Mattarella dopo il fallimento delle consultazioni (e i capricci dei vari leader di partito), si fa sempre più strada una nuova interessante possibilità... Segui su affaritaliani.it

Governo neutrale o voto a luglio : tutto quello che succede adesso : Nel naufragio politico italiano c’è una certezza sola, la nave che sta guidando adesso il Paese non può andare avanti. Il Governo Gentiloni, dopo il voto di oltre 60 giorni fa, non ha più sostegno in Parlamento e non può far altro che ordinaria amministrazione. Non è sufficiente. Lo ha detto chiaramente lunedì 7 maggio il presidente della Repubblica Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni senza esito. Solo che l’Italia un Governo ...