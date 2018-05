Governo | Mattarella ricorda interessi neutrali | poi dà tempi supplementari Adnkronos 3

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi all’ora di pranzo la richiesta arrivata al Quirinale di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di poter disporre di ulteriori 24 ore, per verificare ancora la possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo, in pratica per aspettare se arriverà o meno un via libera da parte di Silvio Berlusconi.Proroga accordata, senza tuttavia tollerare ulteriori lungaggini. Se anche questo estremo ...

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos : Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Far maturare, se possibile, un'intesa politica per formare una maggioranza di Governo. Dal primo giorno di consultazioni, il 4 aprile scorso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso ai partiti tutte le possibilità di approfondire il confronto per raggiungere questo obiettivo. Ed oggi, di fronte alla richiesta di Movimento 5 stelle e Lega di poter contare su altre 24 ore per verificare ...

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l'esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c'è chi invoca la «benevolenza critica» ...

TOTO-Governo - MATTARELLA : PRONTI NOMI PREMIER E MINISTRI/ Ticket Belloni-Rossi - 'spunta' anche Bebe Vio.. : Governo, toto-PREMIER: Elisabetta Belloni in pole. Sergio MATTARELLA punta su un esecutivo neutrale e spuntano i primi NOMI: da Cottarelli alla Reichlin, tutti gli aggiornamenti

