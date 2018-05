Governo | Mattarella pronto a scegliere il premier di transizione

Governo del nulla presieduto da una donna? Mattarella rinunci alla selezione della razza per genere : Ora che sembra giunta l’ora, cioè che nessuno tra i due maschi in gara (Di Maio e Salvini) riuscirà a formare un Governo per l’ostilità di altri due maschi (Renzi e Berlusconi), essendo l’unica donna (Meloni) decisiva quanto un fiore appassito in un vaso d’argento, ora dicevamo sembra essere la volta buona per una donna. Infatti un quinto maschio, che è l’arbitro super partes, per la disperazione annuncia di dar vita al Governo neutrale che ...

Chi è Lucrezia Reichlin - possibile premier per il "Governo di Mattarella" : Chi sarà il prossimo premier? Un "governo neutrale", "di garanzia", che guidi il Paese fino a dicembre. Oppure, nel caso in cui non ci fosse la fiducia in Parlamento, elezioni subito: in estate (il 22...

Come funziona il Governo di servizio che Mattarella sta preparando : "Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato solo se i giocatori sono corretti". Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus alla vigilia della finale di Coppa Italia e con una frase fa capire il suo umore di queste ore. E fa capire anche molto delle sue scelte degli ultimi giorni. Se le forze in campo fossero corrette e non indulgessero in tattiche di "simulazione", la partita non ...

