Governo | M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini | Non si romperà

Governo : si tratta ancora. M5S-Lega - 24 ore per l'intesa. A Berlusconi l'ultima parola : Ore concitate in vista delle prossime scelte del capo dello Stato sul Governo con Lega ed M5s che continuano il dialogo e chiedono al Colle 24 ore per provare a trovare un'intesa . A ora di pranzo ...

Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti dell'accordo di Governo : governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : Il prezzo della resa per il via libera a un Governo M5s-Lega : Perché la resa ha un "prezzo". Ed è questo l'oggetto delle riflessioni nel giorno più lungo ad Arcore. Il prezzo della resa, perché così viene vissuto, e in fondo tale è, il via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5s, in forme creative: una "astensione" che ne favorisca la nascita, oppure un voto contrario che anticipa una opposizione blanda, secondo quel modello del 2011, quando i due alleati ...

Governo - Orfini : “Esecutivo M5s-Lega? Sono ridicoli - speriamo siano le ultime 24 ore” : “Un Governo M5s-Lega? Tengono in ostaggio il Paese da due mesi, speriamo siano le ultime 24 ore perché Sono ridicoli“. L’attacco è di Matteo Orfini, presidente del Partito democratico, in merito all’ipotesi di un via libera da parte di Forza Italia per dar vita a un esecutivo guidato da Carroccio e grillini. “Il M5s? Si sta rivelando una forza di destra. La nostra sarà un’opposizione dura” ha ...

Silvio Berlusconi - la profezia di Paolo Becchi : Governo M5s-Lega - ecco la soluzione che il Cav potrebbe accettare : Berlusconi può fare un passo di lato senza compromettere la sua dignità politica. Di Maio non lo vuole al governo, ma Salvini - con lealtà - non vuole spaccare la coalizione di centrodestra, che tra l'altro è in buona salute elettorale. Se non si trova la quadra, nelle ...

Governo - Lega e M5s chiedono 24 ore al Quirinale. Trattativa per trovare un nome terzo. Aspettando Berlusconi : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Governo - Toninelli (M5s) : “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo dirà Forza Italia” : “Abbiamo chiesto ventiquattro ore al presidente Mattarella che ce le ha concesse e ora aspettiamo il centrodestra. Se Berlusconi è disponibile ad un passo indietro per far nascere un Governo M5S-Lega ce lo dirà Forza Italia”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle Danilo Toninelli uscendo da Montecitorio L'articolo Governo, Toninelli (M5s): “Chiesto tempo a Mattarella. Berlusconi disponibile a passo indietro? Ce lo ...

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

