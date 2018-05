Governo | Lega | ora serve che parli Cav

Governo - Toti a Berlusconi : «Astensione benevola a Lega-M5s» : Nuova giornata di riflessione per Silvio Berlusconi ad Arcore. Sul tavolo sempre la linea da tenere di fronte al pressing di ora in ora più asfissiante di Lega, parte di Fi, quella più filosalviniana, ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : L'accelerazione «politica» che il Quirinale si augurava di ottenere per evitare di varare un Governo di tregua è arrivata. Dopo un incontro in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini , Lega e M5S hanno ...

Governo M5S-Lega - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale 24 ore per trattare. «E ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti

Governo - Salvini e Di Maio : “Aspettiamo Berlusconi”/ Lega e M5s trattano : Forza Italia valuta la situazione : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:48:00 GMT)

Lega e 5 stelle finalmente insieme al Governo. Che lo spettacolo abbia inizio! : Ci siamo quasi. Come da facile pronostico la farsa sta per terminare. Il Partito di Di Maio si prepara alla svolta finale: andare al governo con il centrodestra. Era già tutto ampiamente previsto e scritto. Il segno intangibile era il canale di comunicazione privilegiato fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per le elezioni dei presidenti delle Camere. Hanno provato a spaccare il Pd (con la solita minoranza che non vedeva l’ora) e a trovare ogni ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Governo - accordo tra 5 stelle e Lega : "È tutto nelle mani di Berlusconi" : Ancora 24 ore per definire l'accordo per arrivare alla formazione di un Governo che Movimento 5 stelle e Lega definiscono "del cambiamento". È quanto hanno chiesto Luigi Di Maio e...

Governo : Mattarella concede 24ore - verso accordo Lega-M5S : ... di transizione, pensato negli ultimi giorni dal presidente per sbloccare lo stallo in attesa di trovare una maggioranza politica o addirittura, come sembrava sempre più probabile nelle ultime ore, ...

Umberto Bossi sta con Salvini - appello a Berlusconi : 'Permetti il Governo M5s-Lega. E poi...' : In un convulso momento politico, incredibilmente, si ritrova l'unità tra Umberto Bossi e Matteo Salvini . Già, perché il Senatùr, sposando le posizioni del leader della Lega, si è rivolto a Silvio ...

Governo - Romani (FI) : “M5s e Lega si vogliono sperimentare. Se alternativa è Governo neutrale - meglio uno politico” : “Lega e M5s stanno cercando un accordo. A questo punto, se l’alternativa è un governo neutrale, allora è meglio uno politico”. Così Paolo Romani, senatore di Forza Italia, dopo l’incontro tra i senatori azzurri a Palazzo Madama. “Io, personalmente, farei fatica a votare un esecutivo giallo-verde” ha aggiunto Romani, riferendosi a un governo guidato da Lega e M5s. L'articolo governo, Romani (FI): “M5s e ...

Governo Lega-M5s - Di Maio e Salvini trattano : Mattarella concede altre 24 ore : I leader leghista e M5s stanno trattando per cercare di trovare un accordo e varare un Governo politico, evitando l’esecutivo di tregua proposto dal Quirinale. Il Colle concede 24 ore supplementari per negoziare. Segnali di disgelo da parte di Di Maio: nessun veto contro Berlusconi. E da Forza Italia c’è chi invoca la «benevolenza critica» ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Di Maio e Salvini fuori dal Governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it

Governo - Lega e M5s chiedono tempo al Quirinale. Torna in campo l'ipotesi di Giorgetti premier : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

La verità sul Governo M5S-Lega Ecco le contropartite per Silvio Vigilanza Rai - Commissioni e... : governo Lega-M5S, forse ci siamo. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto altre 24 ore al Quirinale per cercare di far nascere un esecutivo politico ed evitare quello 'neutrale' e rosa del Presidente (che non avrebbe i numeri in Parlamento). Forza Italia... Segui su affaritaliani.it