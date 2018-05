Governo Lega-M5S | Di Maio apre a Berlusconi | accordo vicino? - Segui la diretta

DI MAIO - “NESSUN VETO SU BERLUSCONI. DIALOGO CON SALVINI”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

Berlusconi : "No appoggio esterno a Governo M5s-Lega" : Il Carroccio chiede a Forza Italia di far partire un esecutivo con i 5 Stelle. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

Silvio è tentato. Berlusconi ragiona sullo schema per far nascere un Governo M5S-Lega : All'ultimo minuto utile la trattativa sembra essersi riaperta. Ed è per questo che al Quirinale sono arrivati messaggi informali dagli ambasciatori dei leader del centrodestra per chiedere "ancora un po' di tempo". E una certa tolleranza rispetto al termine ultimo delle 17.00, ora in cui se non dovessero arrivare novità, Sergio Mattarella sarebbe pronto a calare il suo asso conferendo l'incarico per il Governo di tregua.Nella lunga ...

Governo : Dialogo a distanza Salvini-Di Maio. Leader M5s : 'No veti su Berlusconi ma dialogo solo con Lega' : Ancora dialogo a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla questione del Governo. E se il capo del Carroccio ribadisce "ci provo fino all'ultimo" ma fa sapere ancora una volta che non 'mollerà'...

'Nessun veto su Berlusconi - volevamo il Governo con la Lega' - Di Maio - : Roma, 9 mag. , askanews, 'Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo , resta la nostra ...

Governo : Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico Lega-5Stelle : Il Governo Lega-M5S non s'ha fare. Silvio Berlusconi sbarra la strada all'esecutivo politico con l'appoggio esterno degli azzurri.

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : come potrebbe far nascere il Governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...

Il Governo del Colle è già pronto. Ma Lega e M5s trattano ancora : Salvo accordi in extremis, l'incarico arriva tra stasera e domani governo, Berlusconi: no appoggio esterno a M5S-Lega IL PUNTO Un luglio scomodo - di P.F. DE ROBERTIS

SONDAGGI/ Governo neutrale bocciato dal 50% - M5s-Lega scendono al 40% : La soluzione di Mattarella non piace. E qualora si arrivasse allo scioglimento delle Camere bisognerà fare attenzione alla rabbia degli elettori.

Berlusconi : nessun appoggio esterno a un Governo Lega-M5s : 21.30 - Berlusconi esclude qualsiasi ipotesi di appoggio esterno di Forza Italia a un governo Lega-M5s. "Silvio Berlusconi smentisce fermamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe pronto a dare un appoggio esterno ad un governo guidato da M5S e Lega. Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto" si legge ...

Berlusconi ha fatto saltare l'ultimo tentativo di un Governo Lega-M5s : Al termine di una giornata in cui si attendeva solo il passo di lato del leader di Forza Italia per far nascere un governo a guida M5s e Lega, Silvio Berlusconi utilizza poche righe per bloccare qualsiasi tentativo e smentire qualsiasi apertura. Il Cavaliere mette in chiaro: nessun appoggio esterno, non possiamo accettare veti. Renzi lancia Gentiloni Sul fronte del Pd si ragiona sui passi da compiere qualora si dovesse davvero tornare a ...