Governo Lega-M5s | Berlusconi | ' Nessun veto | ma noi non voteremo la fiducia' - Di Maio

Governo 5Stelle-Lega - Berlusconi si arrende : "non poniamo veti a nessuno" : È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvio Berlusconi non si opporrà ad un Governo M5S-Lega. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la Lega: "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un Governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere ...

Il Pd inizia a fare opposizione : "Berlusconi è la madrina del Governo M5S-Lega" : Passano pochi minuti dalla nota con cui Silvio Berlusconi annuncia il suo consenso a un governo Lega-M5S che il Pd è già all'opposizione. "Dopo 60 giorni di incredibili balletti, è in vista il governo dei populisti. La 'madrina' di Di Maio e Salvini si chiama Berlusconi. E meno male che promettevano l'esecutivo del cambiamento", scrive il capogruppo dei dem al Senato, Andrea Marcucci, su Twitter.Dopo 60 giorni di incredibili ...

