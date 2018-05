Governo Lega 5 stelle | c' è l' ok di Berlusconi | Né veti né fiducia

Berlusconi dice sì al Governo Lega-M5S : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Se la Lega intende assumersi la responsabilità di fare un governo con i cinque stelle, non ”saremo certo noi a porre veti o pregiudiziali”, ma non voteremo la fiducia. A sottolinearlo è Silvio Berlusconi in una lunga nota diffusa in serata, annunciando di essere pronto a dare il via libera a un esecutivo giallo-verde con l’astensione responsabile dei suoi parlamentari. “Da parte nostra ...

Silvio Berlusconi consente la formazione di un Governo Lega-M5S : Silvio Berlusconi consente la formazione di un governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Il Cav affida a una nota il suo pensiero: "Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di Centro-Destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, ...

Berlusconi - no veti a Governo Lega-M5S : 21.20 Il governo Lega-M5S "non segna la fine dell'alleanza di centro-destra". Così in una nota il leader FI, Berlusconi. Se un'altra forza politica della coalizione "ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i 5 Stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali", ma "in questo caso non potremo certamente votare la fiducia" e "di più a noi non si può chiedere"."Valuteremo" ...