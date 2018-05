: Disponibile a un incontro in #streaming coi Cinque Stelle, indisponibile a votare un loro governo. Non prendiamo i… - matteorenzi : Disponibile a un incontro in #streaming coi Cinque Stelle, indisponibile a votare un loro governo. Non prendiamo i… - Agenzia_Ansa : #Governo: pressing su #Berlusconi, Lega non molla. Voci incontro del leader della Lega con Di Maio in mattinata - masechi : ??In corso alla Camera incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini (Agi). #Governo #Quirinale #7maggio… -

tra il leader della Legae il capo politico del M5S Di, nell'ennesimo tentativo di trovare un accordo per il nuovo. In una riunione dei senatori di Forza Italia, la capogruppo Bernini ha aggiornato i parlamentari sul confronto in corso. Secondo indiscrezioni, Berlusconi starebbe valutando la possibilità di agevolare unLega-M5S. E il presidente della Liguria Toti, vicino a Berlusconi, parla di "una specie di astensione benevola".(Di mercoledì 9 maggio 2018)