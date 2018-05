Governo di soli tecnici | una donna premier | Belloni e Cartabia in pole position

Governo : la solitudine di Mattarella : Rispettoso del suo ruolo di arbitro neutrale si confronta con i "Mister Like" della politica che al bene del Paese antepongono la competizione personale che va oltre ogni rispetto istituzionale

Di Maio - al Governo soli. 40% a portata : ANSA, - ROMA, 7 MAG - "Per noi si può andare a votare subito, la prima data utile può essere l'8 luglio. Sono sicuro che questa volta gli italiani daranno un segnale fortissimo per farci governare da ...

Terremoto - il sindaco di Arquata chiede un nuovo Governo : “Non siete soli” : “Fate quello che vi pare, ma l’importante è che un nuovo governo lo facciate subito perché questo stallo penalizza le zone terremotate”. Lo ha detto il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci durante l’inaugurazione della cittadella delle attivita’ produttive a Pescara Del Tronto, frazione devastata dal sisma del 24 agosto, che sta ricominciando a vivere grazie alle Sae, alla chiesa e al sito della ...

Governo - Salvini a Terni : “Parliamo con tutti tranne il Pd. Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto o facciamo da soli” : “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti ...

