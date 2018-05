Governo | Di Maio e la favola dello «scugnizzo» ingenuo

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] Video : Governo neutrale: ecco il live con gli aggiornamenti sulla giornata politica Dopo il terzo giro di consultazioni [Video]condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da re, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] : Dopo il terzo giro di consultazioni condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da seguire, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che conducesse il Paese fino alla prossime elezioni da tenersi all'inizio del 2019. Subito ...

Governo - GIORGETTI (LEGA) : "M5S E BERLUSCONI FACCIANO SFORZI"/ Di Maio non chiude a Salvini "ma non ci spero" : Giancarlo GIORGETTI (LEGA):"Di Maio e BERLUSCONI FACCIANO sforzi". GOVERNO M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:55:00 GMT)

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "Non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi : no appoggio esterno a Governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appoggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...

Governo - Di Maio : “Chiederemo decreto di emergenza per voto a giugno”. E sul Pd : “Non voglio più averci a che fare” : “Un decreto d’emergenza per votare a giugno“. Luigi Di Maio continua sulla linea del voto il prima possibile. Mentre ancora si aspettano indicazioni da Sergio Mattarella sul Governo neutrale e in attesa di vedere se ci saranno nuove evoluzioni sul fronte del centrodestra, il capo politico dei 5 stelle a Dimartedì su La7 insiste sul chiedere il ritorno alle urne. “Qualunque sarà il Governo”, dice, “la prossima ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il Governo» E Fi rifiuta appoggio esterno Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Governo : Renzi a Di Maio - 0-0 a rigori? vuol dire che rigorista incapace : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Di Maio ha detto che siamo 0 a 0 dopo rigori, ma se dopo che sei ai rigori ed è 0 a 0 non è che ne fai un altro, vuol dire che il rigorista è incapace”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. L'articolo Governo: Renzi a Di Maio, 0-0 a rigori? vuol dire che rigorista incapace sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il Governo» E Fi rifiuta appoggio esterno a Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Giorgetti - “con M5s spazi ci sono - Berlusconi passo di lato”/ Governo - Di Maio : “decreto per voto a giugno” : Giorgetti, "Berlusconi dia appoggio esterno a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:17:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Chiederemo decreto per votare a giugno' : "Qualunque sarà il Governo, abbiamo intenzione la prossima settimana di chiedere di emanare un decreto di emergenza per modificare un parametro del voto degli italiani all'estero e quindi andare a ...

Governo - Di Maio : chiederemo un decreto per poter votare a giugno : 8 mag 17:51 A Piazza Affari pesa l'incertezza politica: Ftse Mib -1,64% Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese inizia a farsi sentire l'...

Governo - Di Maio : «Chiederemo decreto per permettere voto giugno» : «E se non si consente a una forza politica, con un opportuno dialogo con le altre, di arrivare a modificare alcuni trattati europei, è logico che poi si torna a chiedere strumenti sempre più forti di ...